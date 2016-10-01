فريق حزب الإستقلال بمجلس النواب يوجه مذكرة لوزير الداخلية حول فاجعة ''محسن فكري''

وجه رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مذكرة إلى وزير الداخلية حول الحادث الأليم الذي أزهق روح المواطن ''محسن فكري'' بمدينة الحسيمة في ظروف وملابسات مثيرة.

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وجه رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مذكرة إلى وزير الداخلية حول الحادث الأليم الذي أزهق روح المواطن "محسن فكري" بمدينة الحسيمة في ظروف وملابسات مثيرة.

وعبر حزب الإستقلال من خلال بلاغ للجنة التنفيذية عن تضامنه اللامشروط مع عائلة الفقيد "محسن فكري" ، حيث أشاد البلاغ "بأهمية الإجراءات والتدابير المتخذة لحد الآن في شأن التحقيق النزيه في الموضوع تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، التي تؤكد على الأهمية البالغة التي يكتسيها سير التحقيقات في هذا الحادث المروع استجابة للأسئلة الحارقة التي شغلت الرأي العام ودفعت بعشرات الآلاف إلى الخروج إلى الشارع العام للتعبير عن الغضب و الاحتجاج".

وحسب منطوق بلاغ اللجنة التنفيذية "يلح حزب الإستقلال على كشف جميع الخيوط المتشابكة في هذا الحادث المروع، فإنه يطالب أيضا من الجميع التعامل بمسؤولية و نضج مع تداعياته لقطع الطريق أمام من يسعى إلى توظيفه في اتجاهات أخرى"

وناقشت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال في إجتماعها المنعقد " آخر التطورات المرتبطة بالمشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد الإله بنكيران، وأخذت اللجنة التنفيذية للحزب علما بالظروف المحيطة بها وبالمعطيات المتعلقة بها، ودعت في هذا السياق إلى ضرورة تسريع وتيرة تشكيل هذه الحكومة بالنظر للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد .

وفي ذات السياق قررت اللجنة التنفيذية للحزب دعوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع عشر للحزب للانعقاد يوم السبت 12 نوفمبر 2016 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بالمركز العام للحزب و سيخصص الاجتماع لانتخاب هياكل اللجنة.