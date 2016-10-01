خاص.. والدا لمجرد لم يحضرا جلسة اليوم وها علاش

شوف تيفي
كشف مصدر مطلع لـ"شوف تيفي" أن والدا سعد لمجرد لم يحضرا لجلسة اليوم الأربعاء لمقر المحكمة بسبب الأزمة النفسية التي تمر منها نزهة الركراكي، حيث عرفت قاعة المحكمة مرافعة لمحاميي لمجرد من أجل الحصول على السراح المؤقت لموكلهما،الشيء الذي رفضه القاضي الذي أكد أنه ليست له ضمانات كافية لإعطاء السراح المؤقت للفنان سعد المجرد .
وفي نفس السياق تعرض محبو لمعلم الذين كانوا يتواجدون في باحة قصر العدالة لمضايقات من طرف رجال الأمن الذين كانوا متواجدون في عين المكان ورفضوا رفع الأعلام المغربية حيث استغرب نفس المصدر من هذا التصرف الذي ينمُ عن ميز عنصري.
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