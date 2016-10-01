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بالفيديو.. بعد التدخل الملكي في قضية ''محسن فكري''، ها أشنو دارت أشهر فرقة موسيقية فالمحمدية
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 23:43 بالفيديو.. بعد التدخل الملكي في قضية محسن فكري، ها أشنو دارت أشهر فرقة موسيقية فالمحمدية | مجتمع
بالفيديو.. بعد التدخل الملكي في قضية ''محسن فكري''، ها أشنو دارت أشهر فرقة موسيقية فالمحمدية
أصدرت فرقة نجوم زريقا والتي تعتبر أشهر فرقة شعبية بالمحمدية أغنية بعنوان ''لا للفتنة'' والتي لاقت إعجابا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

شوف تيفي

أصدرت فرقة نجوم زريقا والتي تعتبر أشهر فرقة شعبية بالمحمدية أغنية بعنوان "لا للفتنة" والتي لاقت إعجابا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد الحادث الشهير للراحل محسن فكري والتدخل الملكي بالإضافة إلى علو الأصوات التي حذرت من تربص أعداء الوطن بالمغرب وينتظرون أول فجوة للنيل من الوطن، دعت الفرقة من خلال أغنيتها إلى تفادي الفتنة وتدعو لحب الوطن والملك والحفاظ على سلامته في أغنية مغربية محضة ووطنية نادرة.

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حادث الحسيمة نجوم زريقا المحمدية

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اليوم 18:13 GMT

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