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مثير وبالفيديو.. تطور خطير في قضية لمجرد، وظهور فرنسية أخرى تفضح شبه مؤامرة ضد ''لمعلم''
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 22:53 مثير وبالفيديو.. تطور خطير في قضية لمجرد، وظهور فرنسية أخرى تفضح شبه مؤامرة ضد لمعلم | ثقافة و فنون
مثير وبالفيديو.. تطور خطير في قضية لمجرد، وظهور فرنسية أخرى تفضح شبه مؤامرة ضد ''لمعلم''
خرجت قبل قليل مانون مارسولت صديقة الفرنسية لوري التي اتهمت سعد لمجرد بمحاولة اغتصابها وتعنيفها، حيث كشفت حقائق مثيرة عن لقاء لمجرد بتلك الفتاة موضوع الشكاية وعن شخص من مدبري الحادث المأساوي الذي

شوف تيفي

خرجت قبل قليل مانون مارسولت صديقة الفرنسية لوري التي اتهمت سعد لمجرد بمحاولة اغتصابها وتعنيفها، حيث كشفت حقائق مثيرة عن لقاء لمجرد بتلك الفتاة موضوع الشكاية وعن شخص من مدبري الحادث المأساوي الذي يقبع بسببه لمجرد في سجن فلوري بباريس، في فيديو لها عبر سناب شات.

وقالت مانون مارسولت أن سعد لمجرد التقى تلك الفتاة المسماة لوري التي زعمت اتهامها للمعلم في مطعم مشهور في باريس، وكانت رفقة شخص اسمه ناديج ليلة الواقعة، حيث قالت أنهم السبب فيما يمر به المجرد الآن، إضافة إلى أن تلك الفتاة نجمة تلفزيون الواقع، مؤكدة أن العدالة ستتحرى هذا الأمر وستبين الحقيقة كاملة رافضة إعطاء المزيد من المعطيات ومشيرة إلى أنها سجلت هذا الفيديو لأن لا علاقة لها لا من قريب أو من بعيد في هذه القضية ولا تتهم أحدا بعينه تاركة للعدالة مهمة كشف الواقفين وراء هذه القضية.

وأشارت إلى أن "ناديج" تسبب لها في مجموعة من المشاكل وأن هذه المرة ستقطع علاقتها به لأنه زاد فيه بزاف وأن هذه المرة ستكون الأخيرة.

وأضافت أنها تعشق أغاني لمجرد وأعماله الفنية وأن لا علاقة لها بما حدث للفنان سعد لمجرد بل هي من المعجبات به فقط.

ودابا هذا فيديو من المنتظر أن يغير مجرى القضية، ويعتبر هاما لرفاق لمجرد ومحاميه من أجل استدعاء هذه الفتاة لإعطاء المزيد من التوضيحات حول هذه القضية الشائكة وبالتالي قد تكون ورقة رابحة في تبرئة نجم الأغنية المغربية سعد لمجرد.

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مثير.. تطور خطير في قضية لمجرد وظهور فرنسية أخرى تفضح شبه مؤامرة ضد لمعلم

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أمس 18:13 GMT

عاجل وانفراد: هذا هو سبب تأجيل النظر في قضية سعد لمجرد بباريس

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