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بالصورة.. بعد اتهامه بتصوير لمجرد وقت اعتقاله، رضى البرادي يوضح لآخر مرة وها أشنو قال
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 22:33 بالصورة.. بعد اتهامه بتصوير لمجرد وقت اعتقاله، رضى البرادي يوضح لآخر مرة وها أشنو قال | ثقافة و فنون
بالصورة.. بعد اتهامه بتصوير لمجرد وقت اعتقاله، رضى البرادي يوضح لآخر مرة وها أشنو قال
في الوقت الذي يعيش على أعصابه بسبب اعتقال صديقه سعد لمجرد، اتهم مجموعة من محبي لمجرد رضا البرادي بتصوير لمعلم أثناء خروجه مصفد اليدين مباشرة من السيارة التي كانت تقف خلف سيارة الشرطة الفرنسية

شوف تيفي

في الوقت الذي يعيش على أعصابه بسبب اعتقال صديقه سعد لمجرد، اتهم مجموعة من محبي لمجرد رضا البرادي بتصوير لمعلم أثناء خروجه مصفد اليدين مباشرة من السيارة التي كانت تقف خلف سيارة الشرطة الفرنسية، وذلك بعد مقارنة التشابه نشرها الفايسبوكيون على نطاق واسع بين أعلى الحاجبين للبرادي وملتقط الصورة الذي ظهر من خلال المرآة الداخلية للسيارة المعلومة.

وقال البرادي في تدوينة توضيحية للعموم "أولا وآخر مرة غنتكلم فالموضوع من أجل التوضيح .. ولا أخاف في ذاك لومة لائم .. أولا أنا طرف فالقضية من خلال علاقتي بسعد ولا يحق لي الإدلاء بتصاريح و كثرة الثرثرة فالموضوع بحكم أن الشرطة أخذت أقوالي أي كنتعتبر ممن ذكرت أسماءهم في المحاضر و لازم نلتزم الصمت لأن هناك مسطرة جارية .. ثانيا لناس لي تقول أنني من أخد الصورة كنجاوبهم كفاكم هراءا و باراكا من التخربيق و الاستهتار .. كيف يعقل أنني أخدت الصورة وأنا فداك الوقت كنت مع الشرطة داخل الفندق أستقصي الأمر بحكم أنني لم أحضر الوقائع وأنا من أدلى بجوار السفر ديالي طوعا لشرطة بحكم المهمة ديالي مع الفنان .. وأخيرا أقول .. اتقوا الله في أنفسكم و فينا" .

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بالصور بعد اتهامه بتصوير لمجرد وقت اعتقاله رضى البرادي يوضح لآخر مرة وها أشنو قال

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أمس 18:13 GMT

عاجل وانفراد: هذا هو سبب تأجيل النظر في قضية سعد لمجرد بباريس

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