بعد تأجيل النظر في قضية سعد لمجرد بباريس..تسجيلات صوتية جديدة تظهر في القضية

أفادت وسائل إعلام فرنسية أن سعد لمجرد كشف للمحامي الفرنسي إيريك دوبون موريتي الذي زاره بعد تأجيل القضية بسجن Fleury،اليوم الأربعاء، أنه يتوفر على تسجيلات في هاتفه المحمول، تكشف كيف ابتزته الفتاة

شوف تيفي

أفادت وسائل إعلام فرنسية أن سعد لمجرد كشف للمحامي الفرنسي إيريك دوبون موريتي الذي زاره بعد تأجيل القضية بسجن Fleury،اليوم الأربعاء، أنه يتوفر على تسجيلات في هاتفه المحمول، تكشف كيف ابتزته الفتاة الفرنسية وطالبته بالمال، مقابل عدم التوجّه إلى مركز الشرطة للتقدم بدعوى ضده.



و اليوم الأربعاء،أكد سعد لمجرد من داخل زنزانته عن ثقته في العدالة الفرنسية، حسب ما نقله المحامي الملقب بالوحش الذي زاره اليوم بسجن "فلوري"



و كان قاضي التحقيق في باريس، قرر تأجيل النظر في طلب الإفراج عن الفنان سعد المجرد إلى غاية 10 نونبر الجاري، وذلك حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين هيئة دفاع لمجرد