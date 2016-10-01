مصطفى الرميد : لا علم لي بالطعن ضد عضوية محمد الهيني لهيئة المحامين في تطوان

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في تصريح ''لشوف تيفي'' أنه لا علم له بقرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان''، الطعن في قرار مجلس هيئة المحامين بالمدينة التي قبلت عضوية القاضي المعزول

شوف تيفي



قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في تصريح "لشوف تيفي" أنه لا علم له بقرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان"، الطعن في قرار مجلس هيئة المحامين بالمدينة التي قبلت عضوية القاضي المعزول محمد الهيني كمحامي في صفوفها.

وأضاف مصطفى الرميد،"والله لا أعلم عن وجود طعن أو إستئناف قرار قبول محمد الهيني من طرف الوكيل العام للملك"، مؤكدا أن الوكيل العام له الحق في الطعن بدون قرار من وزير العدل بصفته رئيس النيابة العامة.

ويأتي تصريح الوزير مصطفى الرميد مناقضا لما عبر عنه محمد الهيني في تصريحاته، بكون الرميد هو من طالب الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان الطعن وإستئناف قرار هيئة المحامين بتطوان بقبوله ضمن هيئتها.