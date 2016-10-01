 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد تأجيل النظر في قضية سعد لمجرد بباريس..تسجيلات صوتية جديدة تظهر في القضية | ثقافة و فنون

بعد تأجيل النظر في قضية سعد لمجرد بباريس..تسجيلات صوتية جديدة تظهر في القضية

مصطفى الرميد : لا علم لي بالطعن ضد عضوية محمد الهيني لهيئة المحامين في تطوان | بوليتيك

مصطفى الرميد : لا علم لي بالطعن ضد عضوية محمد الهيني لهيئة المحامين في تطوان

ضحايا الأمراض المزمنة محرومون من الأدوية بالدارالبيضاء والمسؤولين الجهويين آوت | مجتمع

ضحايا الأمراض المزمنة محرومون من الأدوية بالدارالبيضاء والمسؤولين الجهويين ''آوت''

خطير.. الروينة في مقهى بالبرنوصي بسبب هجوم دموي بواسطة السلاح الأبيض.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير.. الروينة في مقهى بالبرنوصي بسبب هجوم دموي بواسطة السلاح الأبيض.. وها شنو وقع

حامي الدين دار بحال بلارج في قضية المرحوم محسن فكري... جا يبوس خوه عورو | بوليتيك

حامي الدين دار بحال بلارج في قضية المرحوم محسن فكري... جا يبوس خوه عورو

اعتقال إمام أمر أتباعه بقتل المسلمين الذين لا يؤدون صلاة الجماعة | حوادث و حقوق

اعتقال إمام أمر أتباعه بقتل المسلمين الذين لا يؤدون صلاة الجماعة

بالصورة.. فنان عالمي يُبهر المغاربة وهذا ما قاله عن الملك محمد السادس | بوليتيك

بالصورة.. فنان عالمي يُبهر المغاربة وهذا ما قاله عن الملك محمد السادس

هذا ما قاله المحامي الوحش بعد لقائه بـ سعد المجرد داخل سجن Fleury | ثقافة و فنون

هذا ما قاله المحامي الوحش بعد لقائه بـ سعد المجرد داخل سجن Fleury

عاجل: تفاصيل مثيرة حول المتطرف الذي تم إيقافه بتيفلت و هكذا كان يستعد للتحضير لعملية انتحارية بواسطة حزام ناسف | حوادث و حقوق

عاجل: تفاصيل مثيرة حول المتطرف الذي تم إيقافه بتيفلت و هكذا كان يستعد للتحضير لعملية انتحارية

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

مصطفى الرميد : لا علم لي بالطعن ضد عضوية محمد الهيني لهيئة المحامين في تطوان
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 21:03 مصطفى الرميد : لا علم لي بالطعن ضد عضوية محمد الهيني لهيئة المحامين في تطوان | بوليتيك
مصطفى الرميد : لا علم لي بالطعن ضد عضوية محمد الهيني لهيئة المحامين في تطوان
قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في تصريح ''لشوف تيفي'' أنه لا علم له بقرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان''، الطعن في قرار مجلس هيئة المحامين بالمدينة التي قبلت عضوية القاضي المعزول

شوف تيفي

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في تصريح "لشوف تيفي" أنه لا علم له بقرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان"، الطعن في قرار مجلس هيئة المحامين بالمدينة التي قبلت عضوية القاضي المعزول محمد الهيني كمحامي في صفوفها.

وأضاف مصطفى الرميد،"والله لا أعلم عن وجود طعن أو إستئناف قرار قبول محمد الهيني من طرف الوكيل العام للملك"، مؤكدا أن الوكيل العام له الحق في الطعن بدون قرار من وزير العدل بصفته رئيس النيابة العامة.

ويأتي تصريح الوزير مصطفى الرميد مناقضا لما عبر عنه محمد الهيني في تصريحاته، بكون الرميد هو من طالب الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان الطعن وإستئناف قرار هيئة المحامين بتطوان بقبوله ضمن هيئتها.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الرميد القاضي الهيني الطعن المعزول المحامين شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حامي الدين دار بحال بلارج في قضية المرحوم محسن فكري... جا يبوس خوه عورو | بوليتيك

حامي الدين دار بحال بلارج في قضية المرحوم محسن فكري... جا يبوس خوه عورو

بالصورة.. فنان عالمي يُبهر المغاربة وهذا ما قاله عن الملك محمد السادس | بوليتيك

بالصورة.. فنان عالمي يُبهر المغاربة وهذا ما قاله عن الملك محمد السادس

هذا ما قامت به الأميرة للا خديجة خلال جولتها رفقة زملائها في الدراسة بقطار المناخ بالبيضاء | بوليتيك

هذا ما قامت به الأميرة للا خديجة خلال جولتها رفقة زملائها في الدراسة بقطار المناخ بالبيضاء

الأمانة العامة للبيجيدي تشيد بمجريات التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة في واقعة المرحوممحسن فكري | بوليتيك

الأمانة العامة للبيجيدي تشيد بمجريات التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة في واقعة المرحوم''محسن فكري''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جديد.. فرنسية تقدم شهادة خطيرة في حق سعد لمجرد | زووم
منذ 2 دقائق

فيديو جديد.. فرنسية تقدم شهادة خطيرة في حق سعد لمجرد

تسريب فيديو القنبلة :هذه هي الفتاة الفرنسية التي قيل أنها أرسلت لمجرد إلى السجن بعد اغتصابها:شوفو أشنو قالت للمغاربة | زووم

تسريب فيديو القنبلة :هذه هي الفتاة الفرنسية التي قيل أنها أرسلت لمجرد إلى السجن بعد اغتصابها:شوفو أشنو قالت للمغاربة

مواطن سعودي تعرضت زوجته المغربية لخطأ طبي على يد طبيب متهم بخطأ طبي سابق يستنجد بالملك (فيديو) | بــووز

مواطن سعودي تعرضت زوجته المغربية لخطأ طبي على يد طبيب متهم بخطأ طبي سابق يستنجد بالملك (فيديو)

بالفيديو.. مراسلة مباشرة من أمام قصر العدالة بباريس لشوف تيفي حول تأجيل النظر في قضية سعد لمجرد | بــووز

بالفيديو.. مراسلة مباشرة من أمام قصر العدالة بباريس لشوف تيفي حول تأجيل النظر في قضية سعد لمجرد

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد تأجيل النظر في قضية سعد لمجرد بباريس..تسجيلات صوتية جديدة تظهر في القضية | ثقافة و فنون
منذ 54 دقيقة

بعد تأجيل النظر في قضية سعد لمجرد بباريس..تسجيلات صوتية جديدة تظهر في القضية

مصطفى الرميد : لا علم لي بالطعن ضد عضوية محمد الهيني لهيئة المحامين في تطوان | بوليتيك

مصطفى الرميد : لا علم لي بالطعن ضد عضوية محمد الهيني لهيئة المحامين في تطوان

ضحايا الأمراض المزمنة محرومون من الأدوية بالدارالبيضاء والمسؤولين الجهويين آوت | مجتمع

ضحايا الأمراض المزمنة محرومون من الأدوية بالدارالبيضاء والمسؤولين الجهويين ''آوت''

خطير.. الروينة في مقهى بالبرنوصي بسبب هجوم دموي بواسطة السلاح الأبيض.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير.. الروينة في مقهى بالبرنوصي بسبب هجوم دموي بواسطة السلاح الأبيض.. وها شنو وقع

﻿ ﻿
اليوم 18:13 GMT

عاجل وانفراد: هذا هو سبب تأجيل النظر في قضية سعد لمجرد بباريس

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.