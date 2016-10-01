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ضحايا الأمراض المزمنة محرومون من الأدوية بالدارالبيضاء والمسؤولين الجهويين ''آوت''
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 20:54 ضحايا الأمراض المزمنة محرومون من الأدوية بالدارالبيضاء والمسؤولين الجهويين آوت | مجتمع
ضحايا الأمراض المزمنة محرومون من الأدوية بالدارالبيضاء والمسؤولين الجهويين ''آوت''
كشفت مصادر مطلعة، أن بعض المراكز الصحية بجهة الدار البيضاء- سطات لا تتوفر على أدوية الأمراض المزمنة خاصة السكري والضغط الدموي.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن بعض المراكز الصحية بجهة الدار البيضاء- سطات لا تتوفر على أدوية الأمراض المزمنة خاصة السكري والضغط الدموي.

وأفادت ذات المصادر، أن وزارة الصحة وضعت برنامجا خاصا لأصحاب الأمراض المزمنة، يستفيذون من خلاله على الأدوية في المراكز الصحية العمومية، خاصة مرضى السكري والضغط الدموي.

وأوضحت ذات المصادر، أن المراكز الصحية لم تتلقى أي شحنة جديدة من أدوية الأمراض المزمنة منذ شهر يوليوز الماضي، حيث أن وقف تزويد المرضى الذين ينتمي غالبيتهم إلى عائلات معوزة قد يعرضهم إلى مضاعفات خطيرة بسبب غلاء بعض أنواع الأدوية.

وتساءلت ذات المصادر، عن جدوى السياسة الدوائية التي تنهجها وزارة الصحة ومدى نجاعتها، لأن تزويد المراكز الصحية من المفروض أن يتم وفق جدول زمني محدد، حفاظا على صحة المرضى وتجسيدا للخطاب الملكي الذي جعل مصلحة المواطن فوق كل إعتبار.

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