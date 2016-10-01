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خطير.. الروينة في مقهى بالبرنوصي بسبب هجوم دموي بواسطة السلاح الأبيض.. وها شنو وقع
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 20:43 خطير.. الروينة في مقهى بالبرنوصي بسبب هجوم دموي بواسطة السلاح الأبيض.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق
خطير.. الروينة في مقهى بالبرنوصي بسبب هجوم دموي بواسطة السلاح الأبيض.. وها شنو وقع
تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي، من إيقاف أربعة أشخاص وذلك لتورطهم في محاولة السرقة والاعتداء باستعمال السلاح الأبيض وكذا إلحاق خسائر مادية. وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي، من إيقاف أربعة أشخاص وذلك لتورطهم في محاولة السرقة والاعتداء باستعمال السلاح الأبيض وكذا إلحاق خسائر مادية.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فإن المعنيين بالأمر أقدموا على إلحاق خسائر مادية بمقهى كائنة بحي بانوراما الأزهر، كما قاموا بتعنيف مسير المقهى لما تدخل لتخليص النادل من قبضتهم والذي اعتدوا عليه أيضا بالضرب والجرح وأصابوه على مستوى رأسه في محاولة يائسة لسرقة ما بحوزته.

وأوضح البلاغ ذاته بان العناصر الأمنية، عملت على إيقاف المعنيين بالأمر بناء على الأوصاف التي أدلى بها الضحيتين، بعد أن بوشرت حملة تمشيطية مكثفة بمحيط الحادث وبالنقط والأحياء المتاخمة مكنت من الاهتداء إلى مكان تواجد الفاعلين ثم مباغتتهم وإيقافهم في حالة سكر بين بحي السلام، وقد تم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

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المغرب شوفتيفي العناصر الأمنية خسائر مادية مقهى السلاح الأبيض

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