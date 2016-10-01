حامي الدين دار بحال بلارج في قضية المرحوم محسن فكري... جا يبوس خوه عورو

نهار الاثنين الفايت، دار ''منتدى الكرامة لحقوق الإنسان'' بلاغ فشي شكل، حول القضية ديال المرحوم محسن فكري للي مات فالحسيمة مطحون في كاميو ديال الزبل حشاكم.. وركز هاذ المنتدى للي كيتعتابر ذراع حقوقي

شوف تيفي



نهار الاثنين الفايت، دار "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" بلاغ فشي شكل، حول القضية ديال المرحوم محسن فكري للي مات فالحسيمة مطحون في كاميو ديال الزبل حشاكم.. وركز هاذ المنتدى للي كيتعتابر ذراع حقوقي لحزب البيجيدي، في المؤاخذات ديالو على المسطرة تاع الحجز والإتلاف ديال الحوت، قبل ما يطالب السلطات العمومية للي ساهرة على التحقيق بشلا أمور.

المهم بزاف ديال المتتبعين، شافو الخروج ديال المنتدى حاجة مزيانة، وكاين للي عتابر أن حامي دين مول هاذ المنتدى كان جريء بزاف، خصوصا وأنه ناض من دون الأعضاء ديال البيجيدي ولاح الدلو ديالو في البير ديال هاذ القضية للي تعاطف معها الرأي العام، حيت بالنسبة ليهم حامي الدين خرج على الوصية ديال الزعيم ديالو السي بنكيران، مللي طلب من الأعضاء ديال الحزب ميشاركوش في حتى احتجاج في هاذ القضية للي مزال القضاء محسمش فيها.. لكن بالمقابل، كاين للي شاف بللي هاذ البلاغ ديال "منتدى حامي الدين" فيه جرأة نيت، لكنها "جرأة مخدومة". حيت مخارجاش باسم الحزب، وإنما خارجة من الذراع الحقوقي ديالو.. وبالتالي القضية فيها تصريف مواقف من هيئة حزبية لهيئة حقوقية.. أي تهريب موقف جريء من جهة لجهة، بالقدر للي خلاه يتفْرَغ من الجرأة ديالو.

المهم، بعيدا على هاذ الشي ديال الجرأة أو الجبن أو الفرماج.. كان بلاغ منتدى حامي الدين، عامر بالانتقادات.. لكن الناس ديال القانون، فلاوْ البلاغ مزيان ولقاوه عامر بالأخطاء القانونية، مما خلاه مجرد بلاغ لا يهش ولا ينش، خاصة وأنه على حساب هاذ القانونيين، ميستاهلش يتُوصَف بأنه صادر على هيئة حقوقية كتخدم على هاذ الشي ديال حقوق الإنسان.. كيفاش هاذ الشي؟ وفين كاينة هاذ الأخطاء؟

أولا: المنتدى طالب باش يكون الإشراف والتسيير ديال الأبحاث فقضية بائع السمك لنيابة عامة أخرى، من غير النيابة العامة ديال محكمة الاستئناف بالحسيمة.. علاش؟ حيت المنتدى كيشوف بللي هاذ النيابة العامة كانت شرفات على جزء من الأعمال للي نتج عليها وفاة المرحوم محسن فكري.

المنتدى يسحاب ليه هنا بللي النيابة العامة فهاذ لمدينة بحال شي "اربيطر" ديال كرة القدم متعاطف مع الجهة ديالو، وبالتالي طالبت بـ"أربيطر" آخر.. وهذا خطأ على حساب القانونيين، حيت النيابة العامة فالتشريع المغربي وحتى التشريعات ديال شلا دول في العالم، كتنتمي لجهاز واحد، مايمكنش يتفرَّق، حيث الملتمسات ديال الأعضاء ديالو وخا يكونو في أي مدينة، فهي كتعبر على الموقف ديال المركز والهيئة ديالهم، وبالتالي، النيابة العامة هنا مكتمتلهمش بالصفة.. يعني من هاذ الشي كامل، عيب وعار هيئة حقوقية خدامة فهاذ الشي ديال حقوق الانسان جاهلة بهاذ المُعطى القانوني.

ثانيا: المنتدى طالب بإجراء جوج ديال التحقيقات في وفاة المرحوم محسن فكري، الأول يكون تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والثاني ديرو الفرقة الوطنية للدرك الملكي. وخا رجع قال بللي ممكن النيابة العامة دير فِرق مشتركة للتحقيق فهاذ القضية. وهنا زلق المنتدى مرة أخرى، حيث مطالبته بإجراء تحقيقين، فيه تنقيص نيشان للعدالة الجنائية فلبلاد من خلال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة ديال الحسيمة.. لأنه شكك في البحث ديالهم قبل مايبداو الخدمة ديالهم فيه.. وهذا عيب ما بحالو عيب السي حامي الدين.

ثالثا: المنتدى طالب باش يتم إشعار الرأي العام بمجريات البحث أول بأول، وزاد طالب باش تكون آلية تواصلية مع وزارة الداخلية، باش تتمكن الجمعيات ديال حقوق الإنسان من متابعة تفاصيل البحث فقضية المرحوم فكري.. هاذ المطالب على حساب الحقوقيين، كيمس أساسا بسرية الأبحاث الجنائية، قبل ما يبِيْنو أن صحابها كيجهلو مسطرة الحق في الولوج للمعلومة القضائية.. المهم باش نفهمو، الناس ديال القانون قالو بللي الحق فالمعلومة هو حق مكفول لكاع المواطنين في القضايا للي كتهمهم، وللي كتخلق نقاش عمومي واسع، وزاد قالو بللي هاذ الحق راه أساسي باش تتحقق العدالة فشلا ملفات.. لكن "الحق" خاص يتم التدبير ديالو بطريقة شرعية.. حيث ميمكنش نهائيا إشعار الرأي العام بالتدريج، أو كيفما جا في بلاغ منتدى حامي الدين "أول بأول".. لأن ذلك غادي يخرق نيشان السرية ديال البحث المفتوح. بل يمكن يوصل حتال ضياع الحقيقة.. وبالتالي للي مطلوب في بحال هاذ الحالات، على حساب للي فاهمين مزيان فالقانون، هو التواصل مع الرأي العام والصحافة مباشرة مللي تسالي فترة البحث التمهيدي، وهكذا يمكن للرأي العام يعرف نتائج البحث من الممثل ديال النيابة العامة.. أما مسألة الإشعار "أول بأول" فهذا فيه نوعة من الزربة غير العقلانية، للي ممكن تخربق البحث كامل.

المهم السي حامي الدين هاذ النصائح للي عطيناك، غير باش تستهلك قبل متهلك.