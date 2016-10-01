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اعتقال إمام أمر أتباعه بقتل المسلمين الذين لا يؤدون صلاة الجماعة
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 20:08 اعتقال إمام أمر أتباعه بقتل المسلمين الذين لا يؤدون صلاة الجماعة | حوادث و حقوق
اعتقال إمام أمر أتباعه بقتل المسلمين الذين لا يؤدون صلاة الجماعة
قامت شرطة سويسرا باعتقال إمام مسجد قرب زيوريخ اليوم الأربعاء، بعد أن أمر أتباعه على قتل المسلمين، الذين لا يؤدون صلاة الجماعة.

"شوف تيفي":

قامت شرطة سويسرا باعتقال إمام مسجد قرب زيوريخ اليوم الأربعاء، بعد أن أمر أتباعه على قتل المسلمين، الذين لا يؤدون صلاة الجماعة.

وحسب موقع "د.و" الألماني فقد قال رئيس نيابة زيوريخ في بيان إنه تم فتح تحقيق جنائي بحق إمام مسجد النور، وهو إثيوبي، دعا خلال خطبته يوم 21 أكتوبر إلى قتل المسلمين، الذين يرفضون المشاركة في صلاة الجماعة في المسجد وطلب من الحاضرين الوشاية بهم.

وأوضح الموقع ذاته بأن النائب العام، قال إنه تم كذلك توقيف ثلاثة أشخاص آخرين للتحقيق معهم لكن دورهم غير واضح، بالإضافة إلى إعلان شرطة زيوريخ عن تفتيشها المسجد صباح أول أمس الاثنين، والذي تم على إثره اعتقال الإمام وثلاثة من مرتادي المسجد، تتراوح أعمارهم بين 23 و35 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء السويسرية بهذا الخصوص، بأن مسجد النور، الذي تم اعتقال إمامه، يعتبر من مركزا للتشجيع على التطرف وأن العديد من الشبان الذين كانوا يرتادونه التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

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