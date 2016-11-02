بالصورة.. فنان عالمي يُبهر المغاربة وهذا ما قاله عن الملك محمد السادس

أبهر فنان الراب العالمي ميتر جيمس المغاربة، بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر على حسابه الخاص بالفايسبوك صورة له التقطها بمدينة مراكش مع تدوينة كتب فيها ''عاش الملك''.

"شوف تيفي"

أبهر فنان الراب العالمي ميتر جيمس المغاربة، بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر على حسابه الخاص بالفايسبوك صورة له التقطها بمدينة مراكش مع تدوينة كتب فيها "عاش الملك".

وتفاعل النشطاء مع تدوينة ميتر جميس الذي يعتبر من أشهر مغنيي الراب في العالم، معبرين عن إعجابهم الكبير بعبارة "عاش الملك"، ومؤكدين في الوقت ذاته بأن الملك محمد السادس سكن بأعماله الإنسانية قلوب الملايين من الأشخاص خارج وداخل أرض الوطن.

واستغل آخرون الفرصة ليؤكدوا وقوفهم خلف العائلة الملكية، وعن استعدادهم في مواصلة مشوار النهوض بالوطن في جميع القطاعات تحت قيادة الملك محمد السادس.