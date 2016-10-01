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هذا ما قاله المحامي الوحش بعد لقائه بـ سعد المجرد داخل سجن Fleury
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 18:37 هذا ما قاله المحامي الوحش بعد لقائه بـ سعد المجرد داخل سجن Fleury | ثقافة و فنون
هذا ما قاله المحامي الوحش بعد لقائه بـ سعد المجرد داخل سجن Fleury
كشف المحامي إيريك دوبون موريتي الملقب بالوحش والذي تكفل بالدفاع عن الفنان المغربي بأنه التقى بالفنان سعد المجرد الذي أكد له عن ثقته في العدالة الفرنسية، مشيرا إلى أن هذا الأخير ينتظر التطورات

"شوف تيفي"

كشف المحامي إيريك دوبون موريتي الملقب بالوحش والذي تكفل بالدفاع عن الفنان المغربي بأنه التقى بالفنان سعد المجرد الذي أكد له عن ثقته في العدالة الفرنسية، مشيرا إلى أن هذا الأخير ينتظر التطورات المستقبلية بهدوء تام.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المحامي الفرنسي، كشف عن قيامه بتنظيم مؤتمر صحفي لتقديم مزيد من المعلومات بشأن هذه القضية التي يتم فيها متابعة سعد المجرد بتهمة اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية.

و كانت قاضي التحقيق في باريس، قرر تأجيل النظر في طلب الإفراج عن الفنان سعد المجرد إلى غاية 10 نونبر الجاري، وذلك حسب ما كشفت عنه اليوم الاثنين هيئة دفاع لمجرد

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد إيريك دوبون موريتي الوحش المحامي الاغتصاب

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