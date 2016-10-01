عاجل: تفاصيل مثيرة حول المتطرف الذي تم إيقافه بتيفلت و هكذا كان يستعد للتحضير لعملية انتحارية بواسطة حزام ناسف

أفادت وزارة الداخلية بأن نتائج البحث الجاري مع المشتبه فيه الموالي لما يسمى ب''الدولة الإسلامية''، الذي تم إيقافه بتاريخ 24 أكتوبر المنصرم بتيفلت، أكدت أنه كان بصدد تحضير خلطة كيماوية لصناعة حزام

شوف تيفي

أفادت وزارة الداخلية بأن نتائج البحث الجاري مع المشتبه فيه الموالي لما يسمى ب"الدولة الإسلامية"، الذي تم إيقافه بتاريخ 24 أكتوبر المنصرم بتيفلت، أكدت أنه كان بصدد تحضير خلطة كيماوية لصناعة حزام ناسف بنية القيام بعملية انتحارية ضد إحدى الأهداف الحيوية بالمملكة.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة على المواد المشبوهة التي تم حجزها بمدينة تيفلت على خلفية إيقاف هذا المتطرف بتاريخ 24 أكتوبر المنصرم ، أثبتت أنها مواد كيماوية قابلة للاشتعال تستعمل لتسهيل عملية الانفجار.

وأضاف البلاغ أن هذه الخبرة أظهرت بخصوص باقي الأدوات المحجوزة، أنها تدخل في تركيب المعدات الكهربائية الضرورية لصناعة العبوات الناسفة ولإحداث أضرار جسيمة أثناء عملية الانفجار.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه سيتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الجاري معه تحت إشراف النيابة العامة.