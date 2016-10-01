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بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 18:26 عاجل..رجال الخيام يُطيحون بنجل رجل أمن على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بامنتانوت | حوادث و حقوق
عاجل..رجال الخيام يُطيحون بنجل رجل أمن على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بامنتانوت
تمكنت عناصر تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فجر اليوم الأربعاء، من اعتقال شاب في عقده الثاني بامنتانوت، يشتبه في تواصله مع ما يسمى بتنظيم

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فجر اليوم الأربعاء، من اعتقال شاب في عقده الثاني بامنتانوت، يشتبه في تواصله مع ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وحسب مصادر إعلامية محلية متطابقة، فإن المشتبه به المسمى "ط.ت" يبلغ من العمر 26 عاما، كان يعمل بشركة أجنبية متخصصة في تجهيز الطرق السيارة، وهو ابن رجل أمن متقاعد، وقد تم اعتقاله بعد مداهمة مسكنه بحي تكاديرت بمدينة امنتانوت، وتم حجز العديد من الأغراض من غرفة وهي عبارة عن حاسوب وهاتفين نقالين وبعض الوثائق والكتب.

وأضافت المصادر ذاتها، بأنه تم اقتياد الموقوف من طرف عناصر البسيج إلى مدينة مراكش ومنها إلى مدينة سلا، للتحقيق معه حول المنسوب إليه.

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