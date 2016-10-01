عاجل وانفراد: هذا هو سبب تأجيل النظر في قضية سعد لمجرد بباريس

علمت '' شوف تيفي''، من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد بباريس اليوم الأربعاء، أن سبب تأجيل النظر في قضية لمجرد، يعود إلى تقديم المشتكية شهادة طبية تمنعها من الحضور إلى قصر العدالة.

شوف تيفي:



علمت " شوف تيفي"، من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد بباريس اليوم الأربعاء، أن سبب تأجيل النظر في قضية لمجرد، يعود إلى تقديم المشتكية شهادة طبية تمنعها من الحضور إلى قصر العدالة.



و كشف محامي المشتكية، للمدعي العام، أن موكلته تمر من أزمة نفسية جد صعبة حسب المشرف الطبي على وضعيتها الصحية بعد الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له على يد سعد لمجرد كما جاء في شكايتها قبل أسبوع.



و حسب مصادرنا، جاء تقديم المشتكية للشهادة الطبية، لرفضها المواجهة مع الفنان المغربي سعد لمجرد نظرا للظروف الصحية و النفسية الصعبة التي تمر منها حاليا



و كان قاضي التحقيق الفرنسي ،أجل اليوم الأربعاء، النظر في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث كان الكل ينتظر استفادته من السراح المؤقت.

يذكر أن سعد لمجرد اعتقل الأسبوع المنصرم في قضية اعتداء جنسي على شابة فرنسية في العشرين من عمرها