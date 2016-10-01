هذا ما قامت به الأميرة للا خديجة خلال جولتها رفقة زملائها في الدراسة بقطار المناخ بالبيضاء

علمت ''شوف تيفي'' أن الأميرة للا خديجة، عبرت عن إعجابها واهتمامها الكبير، بقطار المناخ الموجود بمحط القطار الميناء البيضاء، حيث قامت بجولة داخله رفقة 5 من زملائها في الدراسة ومجموعة من الأساتذة.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن الأميرة للا خديجة، عبرت عن إعجابها واهتمامها الكبير، بقطار المناخ الموجود بمحط القطار الميناء البيضاء، حيث قامت بجولة داخله رفقة 5 من زملائها في الدراسة ومجموعة من الأساتذة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" الذي كان متواجداً بعين المكان فإن الأميرة الصغيرة، والتي كانت ترتدي معطفا أزرقا وتضع نظارة، قامت بجولة داخل القطار دون بروتوكول وهو الأمر الذي أثار إعجاب المغاربة المتواجدين بعين المكان، والذين استغلوا الفرصة للتأكيد على حبهم للأسرة الملكية.

وأضاف المصدر ذاته بأن الأميرة للا خديجة التي أظهرت خلالها جولتها تواضعا كبيرا، ختمت زيارتها بالحصول على بطاقة السفر من الموزع الآلي الرقمي كباقي المسافرين، قبل أن تركب القطار المتوجه صوب العاصمة الرباط.