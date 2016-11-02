بالصورة.. شاهد ليلى غفران في صورة مثيرة بالسيكار والوشم تغضب المغاربة

نشرت الفنانة المغربية ليلى غفران المقيمة بمصر صباح يومه الأربعاء عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لها وهي تدخن السيكار مرتدية ملابس خفيفة كاشفة على الوشم الذي يظهر على

شوف تيفي:ماريا جعدود

نشرت الفنانة المغربية ليلى غفران المقيمة بمصر صباح يومه الأربعاء عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لها وهي تدخن السيكار مرتدية ملابس خفيفة كاشفة على الوشم الذي يظهر على كتفها وهو ما دفع عدد كبير من رواد الفضاء الأزرق من الجمهور المغربي أن يتقاطر على صورتها بالتعاليق فمنهم من كتب "اش هادشي راكي مغربية " و"زعما راكي فنانة حشومة تديري هكذا"و غيرها من التعاليق الجارحة نتحفظ عن نشرها ، بينما اكتفى آخرون بمشاهدة الصورة واضعا بدون تعليق .

جدير بالذكر أن ليلى غفران تدهورت حالتها النفسية مباشرة بعد مقتل ابنتها الكبرى بمصر.