مثير.. هذا هو السبب الذي دفع مواطنا إلى إضرام النار في جسده أمام ولاية أمن العيون

علمت ''شوف تيفي'' أن السبب الرئيسي الذي جعل شخصا يقوم اليوم الأربعاء، بمحاولة للانتحار من خلال إضرام النار في جسده بالقرب من ولاية الأمن بمدينة العيون، يعود إلى مطالبته المسؤولين بالاستجابة إلى

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن السبب الرئيسي الذي جعل شخصا يقوم اليوم الأربعاء، بمحاولة للانتحار من خلال إضرام النار في جسده بالقرب من ولاية الأمن بمدينة العيون، يعود إلى مطالبته المسؤولين بالاستجابة إلى مطلبه المتعلق بالشغل.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر البالغ من العمر 47 عاما، أوضح قبل أن يقوم على محاولته هاته بأنه يتوفر على رسالة توظيف تحصل عليها من شخصية رفيعة المستوى يرجح أن يكون أميرا حسب مصادرنا..

وأوضح المصدر ذاته بأن هذا الشخص قام بالتردد على ولاية الأمن المذكورة طيلة أسبوع كامل دون جدوى قبل أن يقرر اليوم وهو في حالة غضب هيستيري إضرام النار في جسده.