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عاجل بالصور والفيديو..حريق مهول يندلع في حافلة لنقل المستخدمين بالجديدة
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 17:13 عاجل بالصور والفيديو..حريق مهول يندلع في حافلة لنقل المستخدمين بالجديدة | حوادث و حقوق
عاجل بالصور والفيديو..حريق مهول يندلع في حافلة لنقل المستخدمين بالجديدة
اندلع قبل قليل حريق مهول بحافلة لنقل المستخدمين، بمدينة الجديدة، وبالتحديد بالقرب من المنطقة الصناعية الجرف الأصفر.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل حريق مهول بحافلة لنقل المستخدمين، بمدينة الجديدة، وبالتحديد بالقرب من المنطقة الصناعية الجرف الأصفر.
وحسب مصدر''شوف تيفي" من عين المكان فإن الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي مباشرة بعد نزول الركاب منها وهو الأمر الذي ساهم في عدم وقوع خسائر بشرية.
وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان مرفوقة بشاحنة للوقاية المدنية، قامت بإخماد النيران التي انتشرت في الشاحنة بأكملها.

حريق مهول يندلع في حافلة لنقل المستخدمين بالجديدةحريق مهول يندلع في حافلة لنقل المستخدمين بالجديدةحريق مهول يندلع في حافلة لنقل المستخدمين بالجديدة

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المغرب شوف تيفي الجديدة المنطقة الصناعية الركاب الجرف الأصفر الوقاية المدينة

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