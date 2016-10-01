الأمانة العامة للبيجيدي تشيد بمجريات التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة في واقعة المرحوم''محسن فكري''

أشادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في إجتماعها العادي المنعقد مساء أمس الثلاثاء، بالموقف المسؤول للحزب ومناضليه في التعامل مع حادثة وفاة''محسن فكري'' بناء على التوجيه الصادر عن عبد الإله بن

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أشادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في إجتماعها العادي المنعقد مساء أمس الثلاثاء، بالموقف المسؤول للحزب ومناضليه في التعامل مع حادثة وفاة''محسن فكري" بناء على التوجيه الصادر عن عبد الإله بن كيران بالتزام الهدوء والسكينة وبناء على ما يقتضيه الموقف من ثقة في المؤسسات، بهدف أن'' العدل ينبغي أن يأخذ مجراه في القضية لمحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تورطه في مقتل''محسن فكري".

وثمن أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مجريات التحقيق الذي تشرف النيابة العامة المختصة عليه، ومؤكدين في بلاغ صادر عنهم ''أنه ينبغي أن يذهب إلى أبعد مدى بما من شأنه أن يجلي الحقيقة ويستجيب لمطلب محاسبة كل من ثبت تورطه في كل المخالفات المرتبطة بهذا الحادث الأليم".

ونوه أعضاء الأمانة العامة للبيجدي في بلاغهم،''بالتزام الهدوء والسكينة وبناء على ما يقتضيه الموقف من ثقة في المؤسسات، ومن أن العدل ينبغي أن يأخذ مجراه في القضية لمحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تورطه في مقتل السيد محسن فكري".

وأضاف ذات البلاغ، أن الأمين العام للحزب قدم''عرضا مختصرا حول الجولة الأولى من المشاورات، حيث نوه أعضاء الأمانة العامة بمسارها الذي تركز على الاستماع وتبادل الرأي مع مختلف الأحزاب التي شاركت في العملية".

وشدد أعضاء الأمانة العامة من خلال نقاش مستفيض بناء على المعطيات الأولية المتوفرة عن الجولة الأولى من المشاورات على أن الشروط التي يتعين اعتبارها في تشكيل الحكومة وتحديد مكوناتها هي احترام الإرادة الشعبية والقواعد الديمقراطية وانتظارات المواطنين الذين بوأوا حزب العدالة والتنمية الصدارة والتعيين الملكي الذي كرس تأويلا ديمقراطيا للدستور، بناء على ميثاق واضح بين مكونات الأغلبية وبرنامج حكومي من شأنهما أن يشكلا تعاقدا واضحا يراعي أولا وقبل كل شيء المصلحة الوطنية العليا وتعزيز مسار البناء الديمقراطي، ومواصلة أوراش الإصلاح الهادفة إلى تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والعناية بالفئات الهشة.