عاجل و بالصور: يا ربي السلامة.. فاجعة طرقية تهز الجديدة+صورة

اهتزت مدينة الجديدة، زوال اليوم الأربعاء على وقع فاجعة طرقية خطيرة، وقعت بالتحديد على مستوى الطريق الرابطة بين الشعيبات وثلاثاء أولاد حمدان، على إثر انقلاب سيارة من نوع بيكوب.

"شوف تيفي"



اهتزت مدينة الجديدة، زوال اليوم الأربعاء على وقع فاجعة طرقية خطيرة، وقعت بالتحديد على مستوى الطريق الرابطة بين الشعيبات وثلاثاء أولاد حمدان، على إثر انقلاب سيارة من نوع بيكوب.

وتعود أسباب وقوع هذه الفاجعة التي أسفرت عن إصابة 14 شخصاً كانوا على متن''البيكوب" بجروح خطيرة، إلى فقدان السائق السيطرة على السيارة نتيجة السرعة والحمولة الثقيلة.

وفور وقوع الحادث حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان، بينما تم نقل المصابين ومن بينهم سبعة حالات خطيرة على وده السرعة على المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة.