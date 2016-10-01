قادة البيجيدي يتشبثون بحزب الإستقلال ويرفضون إبتزاز التجمع الوطني للأحرار

كشفت مصادر مقربة من داخل حزب العدالة والتنمية، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقدت إجتماعها مساء أمس الثلاثاء لمناقشة المستجدات الوطنية وتقرير عن الزيارة التي قام بها وفد برئاسة سعد

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كشفت مصادر مقربة من داخل حزب العدالة والتنمية، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقدت إجتماعها مساء أمس الثلاثاء لمناقشة المستجدات الوطنية وتقرير عن الزيارة التي قام بها وفد برئاسة سعد الدين العثماني لوالد الضحية''محسن فكري" الذي توفي داخل شاحنة لجمع النفايات.

وقالت ذات المصادر، أن بن كيران لمح لأعضاء الأمانة العامة للحزب عن إحساسه بوجود نوع من الإبتزاز بعد لقائه بعزيز أخنوش، فيما تقبل موقف امحند العنصر الذي طالبه بالإنتظار إلى غاية بث المكتب السياسي للحزب.

وأضافت ذات المصدر، أن رد أعضاء الأمانة العامة للحزب، كان قويا برفضهم الخضوع لأي إبتزاز كيفما كان، مثمنين خطوة بن كيران بالتحالف مع حزب الإستقلال وحزب التقدم والإشتراكية.

من جهة ثانية، أوضحت مصادر مطلعة أن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يرفض الدخول إلى الحكومة المقبلة بإعتباره القوة السياسية الرابعة في البلاد حسب عدد المقاعد، بل يرى نفسه القوة الثالثة بعد تحالفه مع حزب الإتحاد الدستوري، ما دفعه إلى التلميح إلى بن كيران بإبعاد حزب الإستقلال أو التقدم والإشتراكية كشرط غير معلن للدخول للتحالف الحكومي.

وحسب ذات المصادر، فعبد الإله بن كيران قال أمام أعضاء أمانته العامة أنه لن يرضخ للابتزاز مهما كانت النتائج، وهو الموقف الذي عبر عنه بن كيران في حواره مع وكالة الأنباء الألمانية في حوار نشر صبيحة اليوم، مؤكدا أنه يحتاج فقط لحزب يتوفر على 20 مقعدا برلمانيا لضمان أغلبية مريحة في البرلمان بعد الإتفاق مع الإستقلال والتقدم والإشتراكية.





