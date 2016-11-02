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بالصور..الأميرة للا خديجة تبهر زوار محطة ميناء البيضاء للقطارات بعد قيامها بجولة في قطار المناخ.. وها شنو دارت
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 16:20 بالصور..الأميرة للا خديجة تبهر زوار محطة ميناء البيضاء للقطارات بعد قيامها بجولة في قطار المناخ.. وها شنو دارت | بوليتيك
بالصور..الأميرة للا خديجة تبهر زوار محطة ميناء البيضاء للقطارات بعد قيامها بجولة في قطار المناخ.. وها شنو دارت
أبهرت الأميرة للا خديجة، جميع المتواجدين بمحطة ميناء البيضاء، قبل قليل، حينما رفضت العودة إلى مدينة الرباط مجانا، وذلك من خلال التحصل على بطاقة السفر من الجهاز الآلي المثبت داخل المحطة.

"شوف تيفي"
أبهرت الأميرة للا خديجة، جميع المتواجدين بمحطة ميناء البيضاء، قبل قليل، حينما رفضت العودة إلى مدينة الرباط مجانا، وذلك من خلال التحصل على بطاقة السفر من الجهاز الآلي المثبت داخل المحطة.

وحسب موفد''شوف تيفي" إلى عين المكان فإن الأميرة للا خديجة، قامت بجولة داخل قطار المناخ برفقة العديد من المسؤولين، قبل أن تغادر المحطة صوب مدينة الرباط.

وأضافت الموفدة بأن العديد من الأطفال المتواجدين بالمحطة، سيقومون بعد لحظات بجولة مشابهة لتلك التي قامت بها الأميرة داخل قطار المناخ.

.الأميرة للا خديجة تبهر زوار محطة ميناء البيضاء للقطارات بعد قيامها بجولة في قطار المناخ.. وها شنو دارت.الأميرة للا خديجة تبهر زوار محطة ميناء البيضاء للقطارات بعد قيامها بجولة في قطار المناخ.. وها شنو دارت.الأميرة للا خديجة تبهر زوار محطة ميناء البيضاء للقطارات بعد قيامها بجولة في قطار المناخ.. وها شنو دارت

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