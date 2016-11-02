بالصور..الأميرة للا خديجة تبهر زوار محطة ميناء البيضاء للقطارات بعد قيامها بجولة في قطار المناخ.. وها شنو دارت

"شوف تيفي"
أبهرت الأميرة للا خديجة، جميع المتواجدين بمحطة ميناء البيضاء، قبل قليل، حينما رفضت العودة إلى مدينة الرباط مجانا، وذلك من خلال التحصل على بطاقة السفر من الجهاز الآلي المثبت داخل المحطة.
وحسب موفد''شوف تيفي" إلى عين المكان فإن الأميرة للا خديجة، قامت بجولة داخل قطار المناخ برفقة العديد من المسؤولين، قبل أن تغادر المحطة صوب مدينة الرباط.
وأضافت الموفدة بأن العديد من الأطفال المتواجدين بالمحطة، سيقومون بعد لحظات بجولة مشابهة لتلك التي قامت بها الأميرة داخل قطار المناخ.
عاجل: لمجرد لن يحضر إلى جلسة محاكمته بقصر العدالة لهذا السبب
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.