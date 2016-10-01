عاجل.. شخص أضرم النار في جسده بالقرب من ولاية الأمن بالعيون

"شوف تيفي"
أقدم قبل قليل، شخص بإضرام النار في جسده بالقرب من ولاية الأمن بالعيون.
وحسب مصادر محلية لم توضح أسباب هذه الواقعة، فقد تم نقل هذا الشخص إلى مستشفى الحسن بن المهدي في حالة جد خطيرة نتجية الحروق التي أصيب بها .
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