مثير..اعتقال شرطي بالبيضاء..وها شنو دار

قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، بفتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع موظف أمن برتبة ضابط شرطة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق

"شوف تيفي"

قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، بفتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع موظف أمن برتبة ضابط شرطة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي وتبديد محجوزات.

وحسب ما توصلت به''شوف تيفي" فإن فرقة الأبحاث والتدخلات بولاية أمن الدار البيضاء كانت قد أوقفت أربعة أشخاص على متن سيارة خاصة بالشريط السياحي عين الذياب، في الساعات الأولى من صباح أمس، وهم في حالة سكر متقدمة وبحوزتهم 13 قرصا من مخدر الاكستازي.



وأوضح المصدر ذاته بأن البحث المنجز في النازلة أوضح أن اثنين من المشتبه فيهم ينشطان في ترويج الأقراص المهلوسة، والمشتبه فيهما الآخرين يتعاطيان هذه الأقراص، مشيرا إلى أن نفس التحريات أكدت أن ضابط الشرطة القضائية الذي باشر عمليات التوقيف والتفتيش استولى على مبلغ مالي من ضمن المحجوزات، بلغت قيمته 12 ألف و350 درهما، وقام بتحرير محضر بمعطيات مغلوطة.



وحسب ذات المصدر فقد تم حجز المبلغ المذكور لدى الضابط المخالف، الذي تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية للبحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بينما تم استكمال البحث مع الأشخاص الأربعة الموقوفين في الشق المتعلق بالحيازة والاتجار واستهلاك الأقراص المهلوسة.