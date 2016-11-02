عاجل وبالصور..شرملة كنطرول في الطوبيس بالبيضاء..وها علاش

أقدم شاب في عقده الثاني، قبل قليل، بتوجيه طعنة خطيرة لمراقب كان يقوم بعمله في حافة النقل العمومي الخط رقم 11 على مستوى شارع الجيش الملكي بالبيضاء.

"شوف تيفي"



أقدم شاب في عقده الثاني، قبل قليل، بتوجيه طعنة خطيرة لمراقب كان يقوم بعمله في حافة النقل العمومي الخط رقم 11 على مستوى شارع الجيش الملكي بالبيضاء.



وحسب مصدر''شوف تيفي" فإن الجاني البالغ حوالي 25 عاما، كان رفقة ثلاثة من أصدقائه بالحافلة المذكورة، ودخلوا في نقاش حاد مع المراقبين عقب رفضهم التام أداء غرامة 35 درهم لكل واحد منهم، بسبب ركوبهم دون اقتناء التذكرة، لتتطور الأمور بعد أن قام أحد المضبوطين بتوجيه طعنة للمراقب على مستوى الوجه بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.



وأضاف المصدر ذاته بأن الفرقة الأمنية السياحية لمنطقة أنفا، قامت باقتياد الجاني إلى دائرة الشرطة درب عمر، بينما تم نقل الضحية إلى مستشفى مولاي يوسف ومنه إلى مصحة خاصة لتلقي العلاجات الضرورية، في حين ما تزال الأبحاث جارية لاعتقال باقي المتورطين الذين فروا إلى وجهة غير معلومة.

