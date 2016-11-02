وأخيرا وبالصور.. الحسناء الفرنسية التي رُوج أنها اتهمت سعد المجرد باغتصابها تخرج عن صمتها وتكشف هذه الحقيقة

عبرت لوري ماركيت نجمة برامج الواقع بفرنسا، عن غضبها الشديد من ربط اسمها بقضية الفنان المغربي المعتقل سعد المجرد، ونفت أن تكون هي الفتاة التي اتهمته بالاغتصاب.

"شوف تيفي"



عبرت لوري ماركيت نجمة برامج الواقع بفرنسا، عن غضبها الشديد من ربط اسمها بقضية الفنان المغربي المعتقل سعد المجرد، ونفت أن تكون هي الفتاة التي اتهمته بالاغتصاب.



ووضعت ماركيت على حسابها الخاص على تويتر مجموعة من التغريدات التي أكدت من خلالها بأن لا علاقة لها بقضية سعد المجرد كما تم تداوله في العديد من المواقع العالمية.



وكتبت الحسناء الفرنسية'' ما هذه القصة وما هذا القرف.. أنا لا أعرف سعد ولا علم لي بالقضية"، مضيفة في تغريدة أخرى'' عندما لا نعرف شيئا نصمت".



جدير بالذكر أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وكذا بعض المواقع الإخبارية، أوضحت بأن الفتاة التي اتهمت سعد المجرد باغتصابها هي لوري ماركيت بطلة برنامج الواقع الأشهر في فرنسا''دي باشيلور"



