عاجل..المحكمة ترفض إطلاق سراح لمجرد و سيقضي أسبوعا آخر رهن الاعتقال

أجل القاضي الفرنسي قبل قليل النظر في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث كان ينتظر عموم المتضامنين معه استفادته من السراح المؤقت. ومن المنتظر أن يزور بعد سويعات من الآن

شوف تيفي

أجل القاضي الفرنسي قبل قليل النظر في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث كان ينتظر عموم المتضامنين معه استفادته من السراح المؤقت.

ومن المنتظر أن يزور بعد سويعات من الآن المحامي الفرنسي إيريك ديبون سعد لمجرد في سجن باريس ليبلغه قرار المحكمة

جدير بالذكر أن مجموعة من الفنانين سافروا إلى باريس من أجل تقديم الدعم المعنوي لنجم الأغنية المغربية، يتقدمهم الفنان ووالده البشير عبدو ووالدته الفنانة نزهة الركراكي.