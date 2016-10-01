 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: انهيار قنطرة على وادي العبيد بأزيلال بسبب مرور شاحنة ذات حمولة تفوق حمولة المركبات المسموح بمرورها | حوادث و حقوق

عاجل: انهيار قنطرة على وادي العبيد بأزيلال بسبب مرور شاحنة ذات حمولة تفوق حمولة المركبات المسموح

مثير.. هذا هو السبب الذي دفع مواطنا إلى إضرام النار في جسده أمام ولاية أمن العيون | حوادث و حقوق

مثير.. هذا هو السبب الذي دفع مواطنا إلى إضرام النار في جسده أمام ولاية أمن العيون

عاجل بالصور والفيديو..حريق مهول يندلع في حافلة لنقل المستخدمين بالجديدة | حوادث و حقوق

عاجل بالصور والفيديو..حريق مهول يندلع في حافلة لنقل المستخدمين بالجديدة

الأمانة العامة للبيجيدي تشيد بمجريات التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة في واقعة المرحوممحسن فكري | بوليتيك

الأمانة العامة للبيجيدي تشيد بمجريات التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة في واقعة المرحوم''محسن

عاجل و بالصور: يا ربي السلامة.. فاجعة طرقية تهز الجديدة+صورة | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور: يا ربي السلامة.. فاجعة طرقية تهز الجديدة+صورة

قادة البيجيدي يتشبثون بحزب الإستقلال ويرفضون إبتزاز التجمع الوطني للأحرار | بوليتيك

قادة البيجيدي يتشبثون بحزب الإستقلال ويرفضون إبتزاز التجمع الوطني للأحرار

بالصور..الأميرة للا خديجة تبهر زوار محطة ميناء البيضاء للقطارات بعد قيامها بجولة في قطار المناخ.. وها شنو دارت | بوليتيك

بالصور..الأميرة للا خديجة تبهر زوار محطة ميناء البيضاء للقطارات بعد قيامها بجولة في قطار المناخ..

عاجل.. شخص أضرم النار في جسده بالقرب من ولاية الأمن بالعيون | حوادث و حقوق

عاجل.. شخص أضرم النار في جسده بالقرب من ولاية الأمن بالعيون

مثير..اعتقال شرطي بالبيضاء..وها شنو دار | حوادث و حقوق

مثير..اعتقال شرطي بالبيضاء..وها شنو دار

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

عاجل..المحكمة ترفض إطلاق سراح لمجرد و سيقضي أسبوعا آخر رهن الاعتقال
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 14:09 عاجل..المحكمة ترفض إطلاق سراح لمجرد و سيقضي أسبوعا آخر رهن الاعتقال | ثقافة و فنون
عاجل..المحكمة ترفض إطلاق سراح لمجرد و سيقضي أسبوعا آخر رهن الاعتقال
أجل القاضي الفرنسي قبل قليل النظر في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث كان ينتظر عموم المتضامنين معه استفادته من السراح المؤقت. ومن المنتظر أن يزور بعد سويعات من الآن

شوف تيفي

أجل القاضي الفرنسي قبل قليل النظر في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث كان ينتظر عموم المتضامنين معه استفادته من السراح المؤقت.
ومن المنتظر أن يزور بعد سويعات من الآن المحامي الفرنسي إيريك ديبون سعد لمجرد في سجن باريس ليبلغه قرار المحكمة

جدير بالذكر أن مجموعة من الفنانين سافروا إلى باريس من أجل تقديم الدعم المعنوي لنجم الأغنية المغربية، يتقدمهم الفنان ووالده البشير عبدو ووالدته الفنانة نزهة الركراكي.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عاجل..المحكمة ترفض إطلاق سراح لمجرد و سيقضي أسبوعا آخر رهن الاعتقال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة.. شاهد ليلى غفران في صورة مثيرة بالسيكار والوشم تغضب المغاربة | ثقافة و فنون

بالصورة.. شاهد ليلى غفران في صورة مثيرة بالسيكار والوشم تغضب المغاربة

وأخيرا وبالصور.. الحسناء الفرنسية التي رُوج أنها اتهمت سعد المجرد باغتصابها تخرج عن صمتها وتكشف هذه الحقيقة | ثقافة و فنون

وأخيرا وبالصور.. الحسناء الفرنسية التي رُوج أنها اتهمت سعد المجرد باغتصابها تخرج عن صمتها وتكشف هذه الحقيقة

عاجل: لمجرد لن يحضر إلى جلسة محاكمته بقصر العدالة لهذا السبب | ثقافة و فنون

عاجل: لمجرد لن يحضر إلى جلسة محاكمته بقصر العدالة لهذا السبب

بالصور..قصة فنان مغربي يستخدم المواد الغذائية في رسم بورتريهات فنانين مغاربة | ثقافة و فنون

بالصور..قصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رسالة هامة للمغاربة من وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالريفية..شوف تيفي | بــووز
منذ 48 دقيقة

رسالة هامة للمغاربة من وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالريفية..شوف تيفي

فيديو خطير وبوجه مكشوف: مغربية تحرق جواز سفرها المغربي | زووم

فيديو خطير وبوجه مكشوف: مغربية تحرق جواز سفرها المغربي

شفار طلع الطوبيس شرمل الكونترولور فكازا و هاشنو وقع | بــووز

شفار طلع الطوبيس شرمل ''الكونترولور'' فكازا و هاشنو وقع

فضيحة وبالفيديو.. رئيس بلدية يهدد مواطنة مغربية وسط الادارة: والله حتى نطحنك | زووم

فضيحة وبالفيديو.. رئيس بلدية يهدد مواطنة مغربية وسط الادارة: والله حتى نطحنك

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. شاهد ليلى غفران في صورة مثيرة بالسيكار والوشم تغضب المغاربة | ثقافة و فنون
منذ 12 دقيقة

بالصورة.. شاهد ليلى غفران في صورة مثيرة بالسيكار والوشم تغضب المغاربة

عاجل: انهيار قنطرة على وادي العبيد بأزيلال بسبب مرور شاحنة ذات حمولة تفوق حمولة المركبات المسموح بمرورها | حوادث و حقوق

عاجل: انهيار قنطرة على وادي العبيد بأزيلال بسبب مرور شاحنة ذات حمولة تفوق حمولة المركبات المسموح

مثير.. هذا هو السبب الذي دفع مواطنا إلى إضرام النار في جسده أمام ولاية أمن العيون | حوادث و حقوق

مثير.. هذا هو السبب الذي دفع مواطنا إلى إضرام النار في جسده أمام ولاية أمن العيون

عاجل بالصور والفيديو..حريق مهول يندلع في حافلة لنقل المستخدمين بالجديدة | حوادث و حقوق

عاجل بالصور والفيديو..حريق مهول يندلع في حافلة لنقل المستخدمين بالجديدة

﻿ ﻿
اليوم 13:55 GMT

عاجل: لمجرد لن يحضر إلى جلسة محاكمته بقصر العدالة لهذا السبب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.