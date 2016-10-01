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عاجل: لمجرد لن يحضر إلى جلسة محاكمته بقصر العدالة لهذا السبب
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 13:55 عاجل: لمجرد لن يحضر إلى جلسة محاكمته بقصر العدالة لهذا السبب | ثقافة و فنون
عاجل: لمجرد لن يحضر إلى جلسة محاكمته بقصر العدالة لهذا السبب
علمت''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد، أن الأخير لن يحضر اليوم الأربعاء إلى قصر العدالة بباريس في جلسة طلب الاستئناف.

شوف تيفي:

علمت''شوف تيفي" من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد، أن الأخير لن يحضر اليوم الأربعاء إلى قصر العدالة بباريس في جلسة طلب الاستئناف.

و أضافت مصادرنا، أن المحامي الفرنسي''إيريك ديبون موريتي"، صرح لأحد المقربين من سعد الذي يتواجد بفرنسا أن حضور لمجرد ليس ضروريا اليوم في جلسة الاستئناف.

و الأنظار كلها متجهة إلى قصر العدالة حيث يبث قليل، قاضي التحقيق بباريس في طلب الاستئناف الذي تقدم به دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهامه بالاغتصاب من طرف فتاة من جنسية فرنسية يوم الأربعاء من أكتوبر الماضي

و جاء قرار دفاع المعلم الأسبوع الماضي، لتعجيل البث في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا بالمغرب والبت فيها خلال أجل 15 يوما، مؤكدين ثقتهم في القضاء الفرنسي.

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شوف تيفي المغرب لمجرد تنازل سعد لمجرد

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