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بالصور..قصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربة
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 13:35 بالصور..قصة فنان مغربي يستخدم المواد الغذائية في رسم بورتريهات فنانين مغاربة | ثقافة و فنون
بالصور..قصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربة
في مبادرة جميلة تحمل في طياتها كل أشكال الإبداع الفني، أقدم الشاب''خالد البوهالي'' على رسم وجوه فنانين مغاربة بطريقة مميزة وذلك باستخدام تقنية الرسم ب''المواد الغذائية'' السائلة والجافة وبالإستعانة

شوف تيفي: إكرام بختالي

في مبادرة جميلة تحمل في طياتها كل أشكال الإبداع الفني، أقدم الشاب''خالد البوهالي" على رسم وجوه فنانين مغاربة بطريقة مميزة وذلك باستخدام تقنية الرسم ب"المواد الغذائية" السائلة والجافة وبالإستعانة بموهبته الجميلة، وقد لقي عمله الفني تجاوب كبيرا من طرف متتبعيه عبر موقع التواصل الإجتماعي"الفايسبوك"، وخاصة الفنانين المرسومين الذين إستحسنوا العمل الفني ونوهوا بطريقة رسمهم .

· من هو خالد البوهالي ؟
قصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربة
أنا إبن مدينة أكادير، أنتمي إلى أسرة فنية فقد أخذت أصول الفن التشكيلي عن أبي منذ سن الثاني عشر، وإستطاعت بذلك أن أترك بصمتي الخاصة في الساحة الفنية المغربية، وتشمل خزينتي الفنية مئات اللوحات التشكيلية والتي وصلت للعالمية، وقد حصلت على شواهد تقديرية عدة وذلك لإسهامي الكبير في تطوير وإغناء الفن التشكيلي المغربي، ويعد عملي الفني عن الشهيد''ياسر عرفات" أكثر أعمالي الفنية التي أفتخر بها لأنني حاولت أن أرسم واقع القضية الفلسطينية بطريقة مختلفة .

· كيف جاءتك فكرة رسم وجوه الفنانين المغاربة بهذه التقنية''بمواد غذائية" ؟

قصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربة

لم تأتي الفكرة بمحض الصدفة ولكنني سبق أن قمت برسم الفنان القدير"عبد الجبار الوزير" بالقهوة ونشرتها على قناتي بموقع''اليوتيوب"، حيث وصلت نسبة المشاهدة ل 60 ألف مشاهد لهذا تحمست أكثر وقررت رسم وجوه فنانين مغاربة أخرون أعطوا كثيرا للساحة الفنية المغربية سواء على مستوى التمثيل أو الطرف أو الكوميديا، هؤلاء الفنانين منهم من غادروا إلى دار البقاء، ومنهم من مازلوا على قيد الحياة ولايزلون يعطون الكثير للفن المغربي، وحاولت أن أختلف عن أعمالي السابقة لهذا إستخدمت طرق رسم جديدة ومختلفة بعيدا عن رسمي النمطي''الرسم الإستعراضي" الذي تَعَود عليه المتتبعين، كما أحببت إيصال رسالة تكمن في وجود طرق فنية أخرى من أجل توصيل إبداعي لهذا إخترت هذه التقنية النادرة .

· كم إستغرقت من الوقت للقيام بهذا العمل وهل وجدت صعوبة في ذلك ؟

إجمالا أخذ من وقتي هذا العمل الفني أربعة أيام مدة 9 ساعات في كل يوم، وبالطبع وجدت صعوبة كبيرة في الرسم وخصوصا بعض الشخصيات التي أعدت رسمها تكررا ومررا وذلك من أجل الحصول على رسومات مُرضية ونتيجة جميلة ترضي جميع الأذواق .

· هل توقعت أن تشتهر أعمالك في هذا الوقت الوجيز ؟

نعم توقعت أن تشتهر أعمالي وتنال إعجاب الناس لأنه بكل بساطة أعمالي تضم شخصيات مغربية من خيرة الفنانين وكذا التنقية الجديدة التي إستخدمت جعلت عملي فني يصل لهذا النجاح .

· بعد نجاح فكرتك، هل تفكر بإعادة نفس الفكرة على مشاهير مغاربة في مجالا آخرى ؟

لا أظن أنني سأرسم مشاهير مغاربة آخرون بنفس التقنية، ولكن سأجتهد من أجل رسمهم بطرق آخرى مبتكرة لا تقل أهمية عن تقنية رسم ب''المواد الغدائية"

قصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربةقصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربةقصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربةقصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربةقصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربةقصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربةقصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربةقصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربةقصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربةقصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربةقصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربةقصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربةقصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربةقصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربةقصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربةقصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربة

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قصة فنان مغربي يستخدم المواد الغذائية في رسم بورتريهات فنانين مغاربة

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