العنصر يحصل على الضوء الأخضر للتداول مع بن كيران حول الحقائب الوزارية

كما كان متوقعا، حصل امحند العنصر على التفويض الكامل من المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية لقيادة المشاورات مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران للدخول للتحالف الحكومي بعد حسم كل من حزب الإستقلال

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كما كان متوقعا، حصل امحند العنصر على التفويض الكامل من المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية لقيادة المشاورات مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران للدخول للتحالف الحكومي بعد حسم كل من حزب الإستقلال والتقدم والإشتراكية تواجدهما في الحكومة المقبلة.

ومنح المكتب السياسي التفويض للأمين العام لحزب السنبلة بعد إجتماع له مساء أمس الثلاثاء في المقر المركزي للحزب، حيث كشف عضو من المكتب السياسي للحزب أن توجيهات المجلس الوطني الأخيرة كانت واضحة وهي تحميل المسؤولية الكاملة للمكتب السياسي لوضع إستراتيجية وتوجيهات حول الموضوع، وهو ماناقشه الإجتماع الأخير الذي فوض للأمين العام تدبير المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران

هذا، وبعد حصول امحند العنصر على الضوء الأخضر من المكتب السياسي، ينتظر أن تبدأ المفاوضات والمشاورات حول الحقائب الوزارية والبرنامج الحكومي، لتشكيل الحكومة إبتداءا من اليوم الأربعاء، بالموازاة مع حسم حزبا التقدم والإشتراكية وحزب الإستقلال مشاركتهما في الحكومة المقبلة، بعد إجتماع لقيادة الحزبين مع بن كيران في محل إقامته.