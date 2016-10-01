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عاجل.. المحامي الوحش يزور سعد المجرد بالسجن ..وهكذا سيتم إبلاغ المعلم بقرار المحكمة
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 13:15 عاجل.. المحامي الوحش يزور سعد المجرد بالسجن ..وهكذا سيتم إبلاغ المعلم بقرار المحكمة | ثقافة و فنون
عاجل.. المحامي الوحش يزور سعد المجرد بالسجن ..وهكذا سيتم إبلاغ المعلم بقرار المحكمة
قام المحامي الفرنسي الشهير إريك ديبون موريتي، الملقب بالوحش، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة الفنان المغربي سعد المجرد بزنزانته داخل سجن فلوري ميلوجي الموجود بالعاصمة الفرنسية باريس.

"شوف تيفي"

قام المحامي الفرنسي الشهير إريك ديبون موريتي، الملقب بالوحش، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة الفنان المغربي سعد المجرد بزنزانته داخل سجن فلوري ميلوجي الموجود بالعاصمة الفرنسية باريس.
وحسب مصادر إعلامية، فإن دفاع سعد المجرد سيتوصل اليوم الأربعاء، بوثيقة قضائية عبر البريد سيعرف من خلالها المجرد قرار المحكمة بخصوص تمكينه بالسراح المؤقت أو استمرار سجنه بالسجن المذكور.
وكانت هئية الدفاع عن سعد المجرد قد تقدمت بطلب رسمي لمحكمة الاستئناف والمدعي العام الفرنسي، أول أمس الاثنين، لمتابعة الفنان المغربي في حالة سراح، بالإضافة إلى تمكينه من مواجهة المدعية التي اتهمته بالاغتصاب.

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