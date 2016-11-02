 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: لمجرد لن يحضر إلى جلسة محاكمته بقصر العدالة لهذا السبب | ثقافة و فنون

عاجل: لمجرد لن يحضر إلى جلسة محاكمته بقصر العدالة لهذا السبب

بالصور..قصة فنان مغربي يستخدم المواد الغذائية في رسم بورتريهات فنانين مغاربة | ثقافة و فنون

بالصور..قصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربة

العنصر يحصل على الضوء الأخضر للتداول مع بن كيران حول الحقائب الوزارية | بوليتيك

العنصر يحصل على الضوء الأخضر للتداول مع بن كيران حول الحقائب الوزارية

عاجل.. المحامي الوحش يزور سعد المجرد بالسجن ..وهكذا سيتم إبلاغ المعلم بقرار المحكمة | ثقافة و فنون

عاجل.. المحامي الوحش يزور سعد المجرد بالسجن ..وهكذا سيتم إبلاغ المعلم بقرار المحكمة

المستشفى العسكري بالرباط رفض استقبال حالة حرجة لشاب تعرض لحادث خطير ليلفُظ أنفاسه الأخيرة..و هذه هي التفاصيل الصادمة+صور | مجتمع

المستشفى العسكري بالرباط رفض استقبال حالة حرجة لشاب تعرض لحادث خطير ليلفُظ أنفاسه الأخيرة..و هذه

خطير وبالصور.. نايضة في فرنسا.. مواجهات بالهراوات في الشارع العام..وهذه هي التفاصيل | دولي

خطير وبالصور.. نايضة في فرنسا.. مواجهات بالهراوات في الشارع العام..وهذه هي التفاصيل

إعلام البوليساريو يروج مغالطات بعد فيضانات وادي الساقية الحمراء | بوليتيك

إعلام البوليساريو يروج مغالطات بعد فيضانات وادي الساقية الحمراء

بعد إعدام أمير سعودي..جلد أمير سعودي آخر .. وهذه هي التفاصيل | دولي

بعد إعدام أمير سعودي..جلد أمير سعودي آخر .. وهذه هي التفاصيل

تقرير جديد عن الأوضاع في الحدود المغربية على طاولة مجلس الأمن | بوليتيك

تقرير جديد عن الأوضاع في الحدود المغربية على طاولة مجلس الأمن

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

المستشفى العسكري بالرباط رفض استقبال حالة حرجة لشاب تعرض لحادث خطير ليلفُظ أنفاسه الأخيرة..و هذه هي التفاصيل الصادمة+صور
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 13:00 المستشفى العسكري بالرباط رفض استقبال حالة حرجة لشاب تعرض لحادث خطير ليلفُظ أنفاسه الأخيرة..و هذه هي التفاصيل الصادمة+صور | مجتمع
المستشفى العسكري بالرباط رفض استقبال حالة حرجة لشاب تعرض لحادث خطير ليلفُظ أنفاسه الأخيرة..و هذه هي التفاصيل الصادمة+صور
لفظ شاب يبلغ من العمر 19 عاما، ينحدر من أحد المناطق المتواجدة ما بين أزيلال وأفورار، أمس الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى الإقليمي بني ملال متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها على إثر تعرضه

"شوف تيفي"

لفظ شاب يبلغ من العمر 19 عاما، ينحدر من أحد المناطق المتواجدة ما بين أزيلال وأفورار، أمس الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى الإقليمي بني ملال متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها على إثر تعرضه لحادثة سير خطيرة بعد أن دهسته حافة للنقل العمومي حينما كان على دراجته النارية.

وحسب خال الهالك في اتصال له مع''شوف تيفي" فإنه ومباشرة بعد وقوع الحادث، تم نقل الضحية وهو ابن عسكري سابق إلى المستشفى العسكري بالرباط ما بين الحياة والموت لتلقي العلاجات الضرورية، إلا أن المكلفين داخل المستشفى رفضوا استقبال حالته بدعوى غياب سرير شاغر.
وأضاف المتحدث ذاته بأن وزارة الصحة بدورها رفضت تأمين مروحية لنقل قريبه إلى المستشفى العسكري بمراكش، ليتم نقله على وجه السرعة بواسطة سيارة للإسعاف إلى المستشفى الإقليمي لمدينة بني ملال والذي لفظ به أنفاسه الأخيرة.

المستشفى العسكري بالرباط رفض استقبال حالة حرجة لشاب تعرض لحادث خطير ليلفُظ أنفاسه الأخيرة..و هذه هي التفاصيل الصادمة+صورالمستشفى العسكري بالرباط رفض استقبال حالة حرجة لشاب تعرض لحادث خطير ليلفُظ أنفاسه الأخيرة..و هذه هي التفاصيل الصادمة+صور

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عسكري المستشفى الإقليمي النقل العمومي العلاجات الضرورية المستشفى العسكري الرباط مراكش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

اكتب ب...مو تغضب أساتذة في خنيفرة وهذا ما قرروه في حق المفتشين اللذين تفوها بها | مجتمع

''اكتب ب...مو'' تغضب أساتذة في خنيفرة وهذا ما قرروه في حق المفتشين اللذين تفوها بها

بالصورة : مواطنون يجمعون الأزبال بعد إختفاء شركة تدبير النفايات بالحسيمة | مجتمع

بالصورة : مواطنون يجمعون ''الأزبال'' بعد إختفاء شركة تدبير النفايات بالحسيمة

ريحة البراني كتعطعط فالحسيمة وسط ناس حرار مايدوزو عار | مجتمع

ريحة البراني كتعطعط فالحسيمة وسط ناس حرار مايدوزو عار

مسيرة إحتجاجية لكشف الباطو الذي يصطاد الأسماك الممنوعة بالحسيمة | مجتمع

مسيرة إحتجاجية لكشف ''الباطو'' الذي يصطاد الأسماك الممنوعة بالحسيمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحسيمة تعود إلى حياتها الطبيعية..انهاء الحركات الاحتجاجية..استقرار تام و حركية جد عادية للساكنة | بــووز
منذ 10 دقائق

الحسيمة تعود إلى حياتها الطبيعية..انهاء الحركات الاحتجاجية..استقرار تام و حركية جد عادية للساكنة

الفنان حـاتم إيدار تـغلـبه الدمـوع مباشرة على قناة فرانس 24 ، و هذا هو الـسـبب !!! | قنوات أخرى

الفنان حـاتم إيدار تـغلـبه الدمـوع مباشرة على قناة فرانس 24 ، و هذا هو الـسـبب !!!

شوفو الفيلا لي دخلو ليها الشفارة فكازا او سرقو أكثر من 200 مليون سنتيم (فيديو) | بــووز

شوفو الفيلا لي دخلو ليها الشفارة فكازا او سرقو أكثر من 200 مليون سنتيم (فيديو)

المغرب يبهر العالم .. ملعب محمد السادس الأكبر و الأجمل في القارة | زووم

المغرب يبهر العالم .. ملعب ''محمد السادس'' الأكبر و الأجمل في القارة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: لمجرد لن يحضر إلى جلسة محاكمته بقصر العدالة لهذا السبب | ثقافة و فنون
منذ 4 دقائق

عاجل: لمجرد لن يحضر إلى جلسة محاكمته بقصر العدالة لهذا السبب

بالصور..قصة فنان مغربي يستخدم المواد الغذائية في رسم بورتريهات فنانين مغاربة | ثقافة و فنون

بالصور..قصة فنان مغربي يستخدم ''المواد الغذائية'' في رسم بورتريهات فنانين مغاربة

العنصر يحصل على الضوء الأخضر للتداول مع بن كيران حول الحقائب الوزارية | بوليتيك

العنصر يحصل على الضوء الأخضر للتداول مع بن كيران حول الحقائب الوزارية

عاجل.. المحامي الوحش يزور سعد المجرد بالسجن ..وهكذا سيتم إبلاغ المعلم بقرار المحكمة | ثقافة و فنون

عاجل.. المحامي الوحش يزور سعد المجرد بالسجن ..وهكذا سيتم إبلاغ المعلم بقرار المحكمة

﻿ ﻿
اليوم 13:55 GMT

عاجل: لمجرد لن يحضر إلى جلسة محاكمته بقصر العدالة لهذا السبب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.