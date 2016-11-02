المستشفى العسكري بالرباط رفض استقبال حالة حرجة لشاب تعرض لحادث خطير ليلفُظ أنفاسه الأخيرة..و هذه هي التفاصيل الصادمة+صور

لفظ شاب يبلغ من العمر 19 عاما، ينحدر من أحد المناطق المتواجدة ما بين أزيلال وأفورار، أمس الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى الإقليمي بني ملال متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها على إثر تعرضه

"شوف تيفي"



لفظ شاب يبلغ من العمر 19 عاما، ينحدر من أحد المناطق المتواجدة ما بين أزيلال وأفورار، أمس الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى الإقليمي بني ملال متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها على إثر تعرضه لحادثة سير خطيرة بعد أن دهسته حافة للنقل العمومي حينما كان على دراجته النارية.

وحسب خال الهالك في اتصال له مع''شوف تيفي" فإنه ومباشرة بعد وقوع الحادث، تم نقل الضحية وهو ابن عسكري سابق إلى المستشفى العسكري بالرباط ما بين الحياة والموت لتلقي العلاجات الضرورية، إلا أن المكلفين داخل المستشفى رفضوا استقبال حالته بدعوى غياب سرير شاغر.

وأضاف المتحدث ذاته بأن وزارة الصحة بدورها رفضت تأمين مروحية لنقل قريبه إلى المستشفى العسكري بمراكش، ليتم نقله على وجه السرعة بواسطة سيارة للإسعاف إلى المستشفى الإقليمي لمدينة بني ملال والذي لفظ به أنفاسه الأخيرة.



