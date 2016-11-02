خطير وبالصور.. نايضة في فرنسا.. مواجهات بالهراوات في الشارع العام..وهذه هي التفاصيل

شهدت العاصمة الفرنسية باريس ليلة أمس الثلاثاء، وفي الساعات الباكرة من اليوم الأربعاء، أحداثا خطيرة، بعد أن دخل العديد من المهاجرين غير الشرعيين في مواجهات خطيرة وعنيفة تم خلالها استخدام الهراوات

"شوف تيفي"



شهدت العاصمة الفرنسية باريس ليلة أمس الثلاثاء، وفي الساعات الباكرة من اليوم الأربعاء، أحداثا خطيرة، بعد أن دخل العديد من المهاجرين غير الشرعيين في مواجهات خطيرة وعنيفة تم خلالها استخدام الهراوات الخشبية بمختلف أحجامها.



وحسب موقع''الدايلي ميل" البريطاني اليوم الأربعاء، فإن هذه المواجهات العنيفة اندلعت عقب محاولة الشرطة لفرنسية تفكيك مخيم غير قانوني لمهاجرين تم إخراجهم قبل أيام من مخيم منطقة''كاليه".

وأوضح الموقع ذاته بأن هذه المواجهات وقعت بالتحديد بمنطقة ستالينغراد بالعاصمة باريس، أثارت رعب وهلع الساكنة الذين عبروا عن تخوفهم من انتشار الجريمة نتيجة التواجد الكبير لهؤلاء المهاجرين.