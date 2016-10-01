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إعلام البوليساريو يروج مغالطات بعد فيضانات وادي الساقية الحمراء
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 12:48 إعلام البوليساريو يروج مغالطات بعد فيضانات وادي الساقية الحمراء | بوليتيك
إعلام البوليساريو يروج مغالطات بعد فيضانات وادي الساقية الحمراء
عاد إعلام البوليساريو إلى لعب أحد أوراقه المحترقة منذ زمان، عبر تقديم أخبار زائفة وتحريضية عن الفيضانات الأخيرة لوادي الساقية الحمراء، حيث أوردت مايسمى''بالوكالة الرسمية للبوليساريو'' عن حصيلة

شوف تيفي

عاد إعلام البوليساريو إلى لعب أحد أوراقه المحترقة منذ زمان، عبر تقديم أخبار زائفة وتحريضية عن الفيضانات الأخيرة لوادي الساقية الحمراء، حيث أوردت مايسمى''بالوكالة الرسمية للبوليساريو" عن حصيلة مرتفعة من القتلى بلغت حسبه 28 قتيلا.

وتأتي أخبار البوليساريو المناقضة والمغلوطة لما هو موجود على الأرض، بعد زيارة ميدانية لكل من وزير الداخلية أحمد حصاد والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء رشيدة أفيلال، حيث وقف الوفد الحكومي على الأوضاع بالمناطق القريبة من واد الساقية الحمراء والتي بلغ عدد الوفيات الرسمية لحد الان أربع قتلى ينتمون إلى عائلة واحدة''أب وزوجته وطفلين" بعد مباغتثهم من طرف مياه الواد.

وأكدت مصادر من مدينة العيون، أن الأوضاع عادت حالتها الطبيعية بعد فتح الطرق الرئيسية المتوجهة نحو مدينة طانطان والسمارة بعد إغلاقها إحترازيا بسبب الفيضانات، فيما تواصل السلطة المحلية تنظيف الطرق والقناطر المؤدية إلى خارج مدينة العيون.

وأضافت ذات المصادر، أن حوالي 100 منزل يوجد بالقرب من جنبات الوادي قد تعرضت إلى بعض الخسائر بفعل فيضان وادي الساقية الحمراء، فيما تم إعلان وفاة أربع أشخاص، فيما لازال 3 أخرون مصيرهم مجهولا.

 

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