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بعد إعدام أمير سعودي..جلد أمير سعودي آخر .. وهذه هي التفاصيل
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 11:57 بعد إعدام أمير سعودي..جلد أمير سعودي آخر .. وهذه هي التفاصيل | دولي
بعد إعدام أمير سعودي..جلد أمير سعودي آخر .. وهذه هي التفاصيل
قامت السلطات السعودية بتنفيذ عقوبة الجلد في حق أحد أمراء الأسرة الحاكمة٬ أول أمس الاثنين٬ وذلك على خلفية صدور حكم قضائي في حقه يتضمن جلده وسجنه في قضية جنائية بأحد سجون جدة غرب المملكة العربية

"شوف تيفي"

قامت السلطات السعودية بتنفيذ عقوبة الجلد في حق أحد أمراء الأسرة الحاكمة٬ أول أمس الاثنين٬ وذلك على خلفية صدور حكم قضائي في حقه يتضمن جلده وسجنه في قضية جنائية بأحد سجون جدة غرب المملكة العربية السعودية.

وحسب صحيفة عكاظ السعودية٬ اليوم الأربعاء، فإن الأمير الذي لم تكشف عن اسمه أو القضية التي تم على خلفيتها اعتقاله وجلده خضع للكشف الطبي قبل تنفيذ الحكم٬ للتأكد من خلوه من أي أمراض يحول دون تنفيذ الحكم، موضحة بأن الجلد تم على يد رجل أمن من الشرطة، وقد نُفد أمام لجنة مكونة من 5 أفراد يمثلون جهات عدة.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المختصة في السعودية، كانت قد نفذت قبل أسبوعين حكم القتل قصاصاً في أمير سعودي أدين بقتل شخص آخر في مشاجرة جماعية قبل سنوات.



 

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المغرب شوف تيفي أمير سعودي مشاجرة جماعية الاثنين الأسرة الحاكمة

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