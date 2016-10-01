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تقرير جديد عن الأوضاع في الحدود المغربية على طاولة مجلس الأمن
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 11:56 تقرير جديد عن الأوضاع في الحدود المغربية على طاولة مجلس الأمن | بوليتيك
تقرير جديد عن الأوضاع في الحدود المغربية على طاولة مجلس الأمن
أوردت منابر إعلامية دولية، أن هيرفي لادسوس الأمين العام المساعد المكلف ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام أعد تقريرا مفصلا بمساعدة قيادة بعثة المينورسو في الصحراء حول الأوضاع على الحدود الجنوبية

شوف تيفي 


أوردت منابر إعلامية دولية، أن هيرفي لادسوس الأمين العام المساعد المكلف ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام أعد تقريرا مفصلا بمساعدة قيادة بعثة المينورسو في الصحراء حول الأوضاع على الحدود الجنوبية للمغرب، سيقدمه غدا الخميس لمجلس الأمن.

وسبق لهيرفي لادسوس أن زار المغرب كأول محطة في جولته الأخيرة للمنطقة، قادته بعد ذلك إلى مخيمات تندوف، حيث إلتقى لادسوس رفقة رئيسة المينورسو مع قياديي البوليساريو.

وحسب ذات المصادر، فإن لادسوس سيتحدث في تقريره عن لمجلس الأمن عن الوضع على الحدود بعد التوثر الأخير بمنطقة الكركرات وقندهار، كما سيشمل التقرير وضعية اللاجئين في مخيمات تندوف.

ويأتي تقرير لادسوس المرتقب غدا الخميس، بعد أسابيع عن تقرير آخر للمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي كريستوفر روس حول مسار المفاوضات بين المغرب والبوليساريو.


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لادسوس الصحراء المغرب الكركرات قندهار اللاجئين المفاوضات شوف تيفي

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