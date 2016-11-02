فضيحة..حضيو شنو كتاكلو..ها شنو لقاو في الخبر بالصويرة

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة، قيل بأنها التقطت أمس الثلاثاء، داخل فرن شعبي بالصويرة، تُظهر قطعة خبز عُثر داخلها على أوراق وحجارة صغيرة.
وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذه الصورة، حيث وجه الجميع تحذيرا للسلطات وخاصة الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك بالتدخل الفوري وفرض مراقبة للأفران وخاصة تلك المتواجدة في الأحياء الشعبية والتي تعرف العديد من التجاوزات.
جدير بالذكر أن العديد من الصفحات الفايسبوكية، كانت قد تناقلت سابقا صورا مشابها تُظهر العثور على أجسام غريبة داخل الخبز وهو الأمر الذي أثار غضب واستياء المستهلكين.
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