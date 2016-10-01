عاجل: قاضي قصر العدالة يبث في ملف الفنان سعد لمجرد

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في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، ينظر اليوم الأربعاء، قاضي التحقيق بقصر العدالة بباريس في طلب الاستئناف الذي تقدم به دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهامه بالاغتصاب من طرف فتاة من جنسية فرنسية يوم الأربعاء من أكتوبر الماضي
و جاء قرار دفاع المعلم الأسبوع الماضي، لتعجيل البث في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا بالمغرب والبت فيها خلال أجل 15 يوما، مؤكدين ثقتهم في القضاء الفرنسي.
و قد انضم إلى هيئة الدفاع، المحامي الفرنسي من أصل إيطالي ''إيريك ديبون موريتي"، بعد تكليفه بالمرافعة باعتباره المحامي الحاصل على أكبر عدد من أحكام التبرئة بفرنسا.
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