بالصور..ها كيفاش شدو فرقة الدراجين تاجر مخدرات قاصر بالبيضاء..تفاصيل مثيرة

تمكنت فرقة الدراجين في مرس السلطان الفداء بالبيضاء، حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم الأربعاء، من الإطاحة بقاصر وبحوزته كمية مهمة من الأقراص المهلوسة من نوعه اكسطازي و250 غرام من الكيف.

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الدراجين في مرس السلطان الفداء بالبيضاء، حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم الأربعاء، من الإطاحة بقاصر وبحوزته كمية مهمة من الأقراص المهلوسة من نوعه اكسطازي و250 غرام من الكيف.

وحسب مصدر''شوف تيفي"فإن شكوكا أثارت فرقة الدراجين بسبب الترقيم الغريب لدراجة نارية، وهو ما جعلها تقوم بمطاردة صاحبها القاصر الذي رفض التوقف وحاول الفرار.

وأضاف المصدر ذاته بأن الفرقة، تمكنت من اعتقال سائق الدراجة النارية وعثرت بحوزته على المخدرات المذكورة، بينما فر شخص آخر كان برفقته إلى وجهة غير معلومة.



