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خطير وبالصور..عصابة ملثمة تهاجم فيلا في عين الذئاب بطريقة هوليودية...كبلت وضربت أفراد العائلة وها شحال ديال الملايين سرقوا..
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 10:27 خطير وبالصور..عصابة ملثمة تهاجم فيلا في عين الذئاب بطريقة هوليودية...كبلت وضربت أفراد العائلة وها شحال ديال الملايين سرقوا.. | حوادث و حقوق
خطير وبالصور..عصابة ملثمة تهاجم فيلا في عين الذئاب بطريقة هوليودية...كبلت وضربت أفراد العائلة وها شحال ديال الملايين سرقوا..
شهدت منطقة عين الذئاب بالدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء، حادثا هوليوديا، أبطاله عصابة ملثمة، قاموا

"شوف تيفي"
شهدت منطقة عين الذئاب بالدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء، حادثا هوليوديا، أبطاله عصابة ملثمة، قاموا
بالهجوم على فيلا وسرقة حوالي 200مليون سنتيم.
وحسب مصدر''شوف تيفي"فإن أفراد هذه العصابة، قاموا باقتحام الفيلا، وشلوا حركة أفرد الأسرة التي تقطن بها والمكونة من ثلاثة أشخاص، قبل أن يكمموا فم حارس الفيلا ويوجهوا طعنة خطيرة للخادمة على مستوى الوجه.
وأضاف المصدر ذاته بأن أفراد العصابة قاموا بسرقة مبالغ مالية ومجوهرات تصل قيمتها لحوالي 200مليون سنتيم قبل أن يفروا عبر سيارة إلى وجهة غير معلومة، مضيفا بأن الجيران سمعوا صراخ و استغاثة الضحايا مما دفعهم إلى الاتصال بالمصالح الأمنية التي حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
عصابة ملثمة تهاجم فيلا في عين الذئاب بطريقة هوليودية...كبلت وضربت أفراد العائلة وها شحال ديال الملايين سرقوا..عصابة ملثمة تهاجم فيلا في عين الذئاب بطريقة هوليودية...كبلت وضربت أفراد العائلة وها شحال ديال الملايين سرقوا..عصابة ملثمة تهاجم فيلا في عين الذئاب بطريقة هوليودية...كبلت وضربت أفراد العائلة وها شحال ديال الملايين سرقوا..

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