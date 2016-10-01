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مثير وبالفيديو.. ''أبو سن'' يظهر لأول مرة بعد اعتقاله وها أشنو وقع ليه فالحبس بسباب الفتاة الأمريكية
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 07:14 مثير وبالفيديو.. أبو سن يظهر لأول مرة بعد اعتقاله وها أشنو وقع ليه فالحبس بسباب الفتاة الأمريكية | منوعات
مثير وبالفيديو.. ''أبو سن'' يظهر لأول مرة بعد اعتقاله وها أشنو وقع ليه فالحبس بسباب الفتاة الأمريكية
استضاف برنامج ''الثامنة'' الذي تبثه قناة mbc مساء أمس الاثنين الشاب السعودي المثير للجدل ''أبو سن'' الذي اعتقلته الشرطة السعودية بسبب حديثه مع فتاة أمريكية اعتبرتها الشرطة فتاة عارية والتي ظهر معها في

شوف تيفي


استضاف برنامج "الثامنة" الذي تبثه قناة mbc مساء أمس الاثنين الشاب السعودي المثير للجدل "أبو سن" الذي اعتقلته الشرطة السعودية بسبب حديثه مع فتاة أمريكية اعتبرتها الشرطة فتاة عارية والتي ظهر معها في برنامج المحادثات "you now".
وقال "أبو سن" البالغ من العمر 19 عاما لمقدم برنامج "الثامنة" إن هيئة الأمر بالمعروف في منطقة عسير هي من أبلغت عنه بعد ظهوره في برنامج "يو ناو" يتحدث مع فتاة أجنبية كانت بلباس اعتبرته الشرطة فاضحا.

وأضاف أنه قد سلم نفسه للشرطة حيث بقي مسجونا 10 أيام، تعرض خلالها للتحقيق عن سبب "تكلمه مع فتيات عاريات"، حيث حمل المسؤولية للهاكرز الذي سجلوا الفيديو ووضعوه في الأنترنيت وأن كريستينا موضوع القضية هي من طلبته في الاتصال وأن برنامج الشات عادة لا يسجل فيديوهات المحادثة مما تسبب له في استدعاء أمني واعتقل على خلفيته 10 أيام.

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