بعد أحلام وأصالة.. نجمة لبنانية تدعم لمجرد

نشرت قبل قليل الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة تجمعها بنجم الأغنية المغربية سعد لمجرد المعتقل بالعاصمة الفرنسية باريس على خلفية قضية محاولة اغتصاب فتاة فرنسية.

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نشرت قبل قليل الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة تجمعها بنجم الأغنية المغربية سعد لمجرد المعتقل بالعاصمة الفرنسية باريس على خلفية قضية محاولة اغتصاب فتاة فرنسية.

وقالت النجمة اللبنانية سيرين في تدوينتها عبر صفحتها الرسمية على موقع الانستغرام "سعد بعرف انك عم تمرق بأيام صعبة فيها تعب نفسي كبير .. أنت صديقي وأنا حدك بالحلوة وبالمُرة وبدعمك بصلواتي ومحبتي وصداقتي الله يكون معك ويقويك وترجع لأهلك وجمهورك ومحبينك بأقل ضرر. إن شاء الله تبين الحقيقة بأسرع وقت ممكن".

هذا وقد عرفت قضية لمعلم في فرنسا تضامنا من الفنانين المغاربة والعرب فضلا عن مجموعة من فانز لمجرد الذي من المنتظر أن تعرف قضيته تحولا يوم غذ الأربعاء.