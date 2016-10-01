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''اكتب ب...مو'' تغضب أساتذة في خنيفرة وهذا ما قرروه في حق المفتشين اللذين تفوها بها
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 06:55 اكتب ب...مو تغضب أساتذة في خنيفرة وهذا ما قرروه في حق المفتشين اللذين تفوها بها | مجتمع
''اكتب ب...مو'' تغضب أساتذة في خنيفرة وهذا ما قرروه في حق المفتشين اللذين تفوها بها
في مبادرة فريدة، يستعد عدد من رجال ونساء التعليم في مدينة خنيفرة، للإطاحة بمفتشين تربويين للتعليم الابتدائي يزاولان مهامهما بالمدريرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة.

شوف تيفي


في مبادرة فريدة، يستعد عدد من رجال ونساء التعليم في مدينة خنيفرة، للإطاحة بمفتشين تربويين للتعليم الابتدائي يزاولان مهامهما بالمدريرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة.
ويسعى هؤلاء الأساتذة بمدرسة الخنساء إلى الإطاحة بالمفتشين، عبر حملة توقيع على عريضة استنكارية توجه إلى وزير التربية الوطنية. إذ يتهمون أحد المفتشين بالتفوه داخل الحرم المدرسي بكلمة "اكتب ب...مو"، في حق أستاذ بالمدرسة نفسها.

ويؤكد هؤلاء الأطر التربوية في المدرسة، أن المفتشين حلا بالمدرسة وتوجها دون المرور بمكتب المدير نحو ساحة المؤسسة التي كانت تحتضن نشاطا تربويا، تحول فجأة إلى سجال بين المفتشين والأساتذة، قبل أن يقول مفتش لزميله "اكتب ب... مو"، وهو ما أثار غضب أساتذة المدرسة، ورفعوا تظلما إلى نقابة التعليم بخنيفرة، قبل أن يلقوا مساندة من بعض أساتذة المدارس الأخرى، ليقرروا جمع عريضة ضد المفتشين.

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اكتب ب...مو تغضب أساتذة في خنيفرة وهذا ما قرروه في حق المفتشين اللذين تفوها بها

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