خطير.. بعد طلبها الطلاق..''بناي'' يقتل زوجته بطريقة بشعة بالدار البيضاء

بعد أن شكلت المشاكل بينهما استحالة استمرار العشرة وبعد أن طلبت منه الطلاق أجهز ''بناي'' بحي الألفة بالدار البيضاء،على زوجته وطعنها على مستوى العنق والصدر وتركها وسط بركة دم.

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بعد أن شكلت المشاكل بينهما استحالة استمرار العشرة وبعد أن طلبت منه الطلاق أجهز "بناي" بحي الألفة بالدار البيضاء،على زوجته وطعنها على مستوى العنق والصدر وتركها وسط بركة دم.

وقام الرجل بفعلته هذه بعد نشوب خلاف بينه وبين زوجته، حيث توارت عن الأنظار فما كان من أم الضحية إلا أن أخبرت المصالح الأمنية باختفاء ابنتها في ظروف غامضة وأن هاتفها ظل خارج التغطية وهو الشيء الذي حرك لشك لدى الأم، حيث تم التحرك على وجه السرعة لبيت الضحية، لكن بعد فوات الأوان حيث وجدت مضرجة في دماءها، في حين أن زوجها توارى عن الأنظار ومازال البحث عنه جاريا حسب مصدر مطلع.