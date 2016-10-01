''فيروس'' يوقف كل عمليات ومواعيد العيادات المقررة في مستشفيات إنجلترا..و ها كيفاش

قال صندوق تابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، إن العمليات المقررة ومواعيد العيادات الخارجية ألغيت في ثلاثة مستشفيات بشمال إنجلترا بسبب فيروس كمبيوتر أصاب شبكة للخدمات الصحية على الإنترنت.

شوف تيفي

قال صندوق تابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، إن العمليات المقررة ومواعيد العيادات الخارجية ألغيت في ثلاثة مستشفيات بشمال إنجلترا بسبب فيروس كمبيوتر أصاب شبكة للخدمات الصحية على الإنترنت.

وقد وصف صندوق مؤسسة شمال لينكولنشاير وجوول، التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، الهجوم بأنه "واقعة كبرى" وأضاف أنه ألغى جميع العمليات المقررة ومواعيد العيادات الخارجية والإجراءات التشخيصية المقررة يوم الأربعاء.

وأضاف على موقعه الإلكتروني: "أصاب فيروس نظامنا الإلكتروني يوم الأحد 30 أكتوبر واتخذنا القرار عقب استشارة الخبراء بإغلاق أغلب أنظمتنا كي يتسنى لنا عزله وتدميره." وجرى تحويل بعض المرضى بمن فيهم من يعانون من حالات صدمة كبرى ونساء في مرحلة المخاض إلى مستشفيات أخرى.

ولم يتضح ما إذا كان الفيروس نتج عن هجوم، لكن الولايات المتحدة وكندا أصدرتا في وقت سابق هذا العام تحذيرا مشتركا نادرا بخصوص زيادة هجمات الابتزاز التي تصيب الكمبيوتر بفيروسات تُعرف بفيروسات الفدية التي تشفر البيانات وتطلب أموالا لفك تشفيرها.

يشار إلى أن فيروسات الفدية هي برمجيات خبيثة تغلق البيانات في أجهزة الكمبيوتر وتترك رسائل تطالب بأموال لاستعادتها. وقد دفع مستشفى تابع للكنيسة المشيخية في هوليوود، في مارس الماضي، فدية قدرها 170 ألف دولار لاستعادة الوصول إلى أنظمته.