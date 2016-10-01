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مواطن يحاول إضرام النار في جسده وجسد ''قايد'' في ملحقة إدارية بـ''واد زم''.. هاشنو وقع ليه
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 01:45 مواطن يحاول إضرام النار في جسده وجسد قايد في ملحقة إدارية بـواد زم.. هاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
مواطن يحاول إضرام النار في جسده وجسد ''قايد'' في ملحقة إدارية بـ''واد زم''.. هاشنو وقع ليه
استطاع رجال القوات المساعدة وأعوان سلطة، إفشال محاولة مواطن إضرام النار في جسده وجسد قائد داخل مكتبه بالملحقة الإدارية الرابعة بـ''واد زم''.

شوف تيفي


استطاع رجال القوات المساعدة وأعوان سلطة، إفشال محاولة مواطن إضرام النار في جسده وجسد قائد داخل مكتبه بالملحقة الإدارية الرابعة بـ"واد زم".

وذكرت جريدة "الصباح"، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الشخص الموقوف ولج،يوم الثلاثاء، إلى مكتب القائد حاملا قنينة بلاستيكية مليئة بالبنزين، ليصبها على جسده وجسد القائد ويحاول إشعال النار، قبل أن يتدخل رجال القوات المساعدة، وأعوان السلطة المحلية لشل حركته.

وقد كشفت الأبحاث الأولية أن سبب إقدام الموقوف على هذا العمل الخطير هو إقدام القائد وأعوان السلطة على حجز سيارة الموقوف التي كانت مملوءة بمواد البناء.

 

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شوف تيفي إحراق موقوف قائد ملحة إدارية واد زم أعوان سلطة

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