مواطن يحاول إضرام النار في جسده وجسد ''قايد'' في ملحقة إدارية بـ''واد زم''.. هاشنو وقع ليه

استطاع رجال القوات المساعدة وأعوان سلطة، إفشال محاولة مواطن إضرام النار في جسده وجسد قائد داخل مكتبه بالملحقة الإدارية الرابعة بـ''واد زم''.

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استطاع رجال القوات المساعدة وأعوان سلطة، إفشال محاولة مواطن إضرام النار في جسده وجسد قائد داخل مكتبه بالملحقة الإدارية الرابعة بـ"واد زم".

وذكرت جريدة "الصباح"، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن الشخص الموقوف ولج،يوم الثلاثاء، إلى مكتب القائد حاملا قنينة بلاستيكية مليئة بالبنزين، ليصبها على جسده وجسد القائد ويحاول إشعال النار، قبل أن يتدخل رجال القوات المساعدة، وأعوان السلطة المحلية لشل حركته.

وقد كشفت الأبحاث الأولية أن سبب إقدام الموقوف على هذا العمل الخطير هو إقدام القائد وأعوان السلطة على حجز سيارة الموقوف التي كانت مملوءة بمواد البناء.



