إختطاف رضيعة من بيت والدتها بأكادير

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة إنزكان من توقيف خاطف رضيعة لم يتجاوز عمرها شهرين من بيت والدتها بجماعة الدراركة بإقليم أكادير إداوتنان.

شوف تيفي





تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة إنزكان من توقيف خاطف رضيعة لم يتجاوز عمرها شهرين من بيت والدتها بجماعة الدراركة بإقليم أكادير إداوتنان.

وجاء توقيف الخاطف الذي لم يكن سوى أباها البيولوجي، حيث صرح من خلال التحقيقات الأولية بعد إعتقاله مساء أمس الإتنين، أن خلافا مع زوجته دفعه إلى أخذ إبنته خلسة من منزل والد زوجته.

وإعتمدت عناصر الشرطة القضائية بإنزكان، على التكنولوجيا لتحديد مكان تواجد مختطف الطفلة بعد الحصول على رقم هاتفه، حيث فاجأت الشرطة الأب بمدينة أيت ملول والذي إعترف بمكان تواجد الرضيعة ذات الشهرين من عمرها، والتي عثر عليها بصحة جيدة وبمكان آمن.

وأفادت ذات المصادر، أن والد الضحية ينحدر من مدينة شيشاوة، ودخل في خلافات مع زوجته التي غادرت بيت الزوجية رفقة الرضيعة إلى منزل والدها بجماعة الدراركة.