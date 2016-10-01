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بالصورة : مواطنون يجمعون ''الأزبال'' بعد إختفاء شركة تدبير النفايات بالحسيمة
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 01:19 بالصورة : مواطنون يجمعون الأزبال بعد إختفاء شركة تدبير النفايات بالحسيمة | مجتمع
بالصورة : مواطنون يجمعون ''الأزبال'' بعد إختفاء شركة تدبير النفايات بالحسيمة
رغم إستعانة السلطة المحلية بمدينة الحسيمة برجال الإنعاش الوطني لجمع الأزبال المتراكمة بعد توقف عمال الشركة الفائزة بصفقة تدبير النفايات بمدينة الحسيمة والمناطق المجاورة وإختفاء عمال شركة

شوف تيفي

رغم إستعانة السلطة المحلية بمدينة الحسيمة برجال الإنعاش الوطني لجمع الأزبال المتراكمة بعد توقف عمال الشركة الفائزة بصفقة تدبير النفايات بمدينة الحسيمة والمناطق المجاورة وإختفاء عمال شركة النظافة المفوض لها تدبير النفايات منذ مساء الجمعة الماضي، لجأ المواطنون إلى الإستعانة بالجرارات وسيارات نقل البضائع لتفريغ حاويات القمامة والأزبال المتراكمة حولها والتي أضحت الروائح المنبعثة منها تزكم الأنوف.

وتطوع العديد من شباب المدينة وجمعياتها للتخلص من الأزبال التي تراكمت على إمتداد أربعة أيام، فيما لازالت الأنباء متضاربة حول السبب الذي دفع الشركة إلى الغياب عن وظيفتها الأساسية التي تحصل بموجبها على أموال ضخمة، حيث تحدتث بعض المصادر عن دخول عمال الشركة في إضراب تضامنا مع زملائهم الذين إعتقلوا بعد فاجعة وفاة "محسن فكري"، والبالغ عددهم ثلاثة.

 

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الشركة الحسيمة الأزبال المواطنونالسلطاتالجرارات شوف تيفي

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